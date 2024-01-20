AK Parti'den istifa etmişti! Enver Yılmaz İYİ Parti'ye katıldı, o ilden aday gösterildi

Orduluların bir şehri emin ve ehil bir kişiye emanet etmek istediklerini belirten Dervişoğlu, “Siyasette mahalli önder olmak kolay bir şey değildir. Siyasi partilerin uzun zamandan beri dayattıkları siyasi şahsiyetlerle yolculuk sürdürürsünüz ama işin aslına bakarsanız bastığı yerde iz bırakan siyasetçinin de unutulmadığını görürsünüz. Bu hizmet ile mümkündür, karşılıklı paylaşılan sevgi ile mümkündür. Demokrasiye olan inanç ile mümkündür. Farklı gelir gruplarından insanların, farklı karakterdeki insanların kucaklanması ile mümkündür. Dolayısı ile bir yerde iz bırakabilmek ehil ve bütün bunun yanında da emin kişilik ile mümkün olabilir. İşte Ordulular, bir şehri emin ve ehil bir kişiye emanet etmek istiyor. Bunu gördüm. Sadece kendi partimiz ile sınırlı değil başkanımıza sevgi ve teveccüh. Bütün partilerin hatta benim rahmetli babamın siyasi kimliğinden ötürü tanıdığım önemli siyasetçilerin sevgisine mahzar olmuş önemli bir şahsiyet. Dolayısı ile partimize katılımı öncelikle bize güç vermiştir. Yani adayımız olduğu için, Enver Yılmaz Bey ile bugün burada beraber olmak, aynı rozeti paylaşmış olmaktan duyduğum memnuniyeti ve gururu da bu vesile ile ifade etmiş olayım” diye konuştu.