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AK Parti grup toplantısı canlı bugün saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçta konuşacak? 'Herkesi ekran başına bekliyoruz' çağrısı yapılmıştı!

05.10.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti grup toplantısı için geri sayım sürüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı duyuru sonrası Erdoğan'ın yapacağı açıklama merak konusu oldu. Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının tarihi bir nitelik taşıyacağı vurgulandı. Peki, AK Parti grup toplantısı canlı bugün saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçta konuşacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün (5 Ekim 2022 Çarşamba) AK Parti grup konuşması yapacak. Ele alınacak konular şimdiden merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, AK parti grup konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak? İşte AK Parti grup konuşmasının saati...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BUGÜN NE AÇIKLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Ekim 2022 Çarşamba günü grup konuşması yapacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, daha önce Twitter hesabında konuya ilişkin açıklamada bulundu. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.
Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GRUP KONUŞMASI SAAT KAÇTA?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GRUP KONUŞMASI SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Ekim 2022 Çarşamba günü grup konuşması yapacak. Detaylar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile netlik kazanacak.
Erdoğan'ın bugün duyuracağı konuyla ilgili AK Parti ve MHP'nin iki yıldır üzerinde çalıştığı belirtilirken, kulis bilgileri sızdı.
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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan
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