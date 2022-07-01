Akılalmaz olay! Ev sahibi - kiracı tartışmasında kan aktı: "Çevredeki vatandaşlar olmasa..."

Edinilen bilgiye göre; Samet K. kira sözleşmesi sona eren ve 3 ay süre verdiği kiracısı Murat O.'dan evini boşaltmasını istedi. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Murat O., yanında taşıdığı bıçakla, ev sahibini bacağından ve kolundan yaralayıp hızlıca oradan uzaklaştı.

Kirazcı Murat O. ev sahibini bıçakladığı bıçak ve bir döner bıçağıyla bulundu. Gözaltına alınan Murat O. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Murat O., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.