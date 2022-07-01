Akılalmaz olay! Ev sahibi - kiracı tartışmasında kan aktı: "Çevredeki vatandaşlar olmasa..."

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde geçtiğimiz gün meydana gelen olay kan dondurdu.
KİRACISI TARAFINDAN BIÇAKLANAN EV SAHİBİ KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Edinilen bilgiye göre; Samet K. kira sözleşmesi sona eren ve 3 ay süre verdiği kiracısı Murat O.'dan evini boşaltmasını istedi. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Murat O., yanında taşıdığı bıçakla, ev sahibini bacağından ve kolundan yaralayıp hızlıca oradan uzaklaştı.
Kanlar içinde yere yığılan ev sahibi Samet K. yardım istedi. İlk müdahale çevredekiler tarafından yapılırken olay anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ev sahibi Samet K., tedavi altına alındı.
Kirazcı Murat O. ev sahibini bıçakladığı bıçak ve bir döner bıçağıyla bulundu. Gözaltına alınan Murat O. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Murat O., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum