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  4. Akıllara 'çufçuf hocayı' getirdi! Eline kesici aleti alıp değişik sesler çıkaran şarlatan 'şifacıyım' diyerek paraları topladı

Akıllara 'çufçuf hocayı' getirdi! Eline kesici aleti alıp değişik sesler çıkaran şarlatan 'şifacıyım' diyerek paraları topladı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
01.02.2024 11:06 | Son Güncelleme:
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Konya'da çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti. Bir kadın elindeki kesici aleti hasta bir çocuğun üzerinde gezdirerek şifa dağıttığını iddia etti. Şarlatan ayrıca kendini alim olarak tanıttı. Hasta çocukları olan yüzlerce ailenin para karşılığı görüntülerdeki kişiye gittiği belirtiliyor. O anları izleyenlerin aklına Pakistan'da değişik sesler çıkararak şifa dağıttığını iddia eden 'çufçuf hoca' geldi.

Son zamanlarda artan dolandırıcılık furyasına bir yenisi daha eklendi. Hasta çocuğu olan aileleri hedefine koyan bir kadının görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Değişik sesler çıkararak şifa dağıttığını iddia eden kadına ise yüzlerce aile inandı.


Keşfet

İbrahim Haskoloğlu'nun paylaştığı görüntülerde bir kadının elindeki kesici aleti bir çocuğun üzerinde gezdirdiği görülüyor. Bu sırada değişik sesler çıkaran kadın 'şifa' dağıttığını iddia ediyor. Kadının çevresine kendini 'şifa dağıtan bir alim' olarak tanıttığı belirtiliyor.

PARA DA ALIYOR

PARA DA ALIYOR

Haksız kazanç sağlayan kadın mağdurların çaresizliklerinden faydalanarak bu işten para da kazanıyor. Üstelik yüzlerce ailenin bu şarlatana gittiği öğrenildi.

AKILLARA 'ÇUFÇUF HOCA'YI GETİRDİ

AKILLARA 'ÇUFÇUF HOCA'YI GETİRDİ

Pakistan’da çekilen ve dünyaya yayılan görüntülerde büyük bir alana toplanmış binlerce müridine, çıkardığı tuhaf seslerle şifa dağıttığı iddia edilen ve çıkardığı sesler sebebiyle Türkiye’de “çufçuf hoca” olarak isimlendirilen Haq Khatteb Hussain Ali isimli kişinin görüntüleri geçtiğimiz haftalarda gündem olmuştu.

Hem çıkardığı tuhaf sesler hem de binlerce insanın şeyh olduğu ileri sürülen Haq Khatteb Hussain Ali isimli kişiye bu kadar insanın itibar etmesi şaşırtıcı bulunmuştu.

BİRÇOK TEPKİ GELDİ

BİRÇOK TEPKİ GELDİ

Görüntüler sosyal medya kullanıcılarında hem tepkisini hem ilgisini çekti. Bazı kullanıcılar şu yorumlarda bulundu;

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Anahtar Kelimeler:
Konya şifacı
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