Akıllarda tek bir soru... Narin neden öldürüldü? İlk kez ortaya çıktı, kaybolmadan 1 gün önce... 'Şimdi anladınız mı Narin neden öldürülmüş?'

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran’ın tutuklanması ile birlikte cezaevine gönderilen zanlı sayısı 12’ye çıktı. Her gün yeni ifadeler ortaya çıkarken ailenin ve köyün suskunluğu devam ediyor.
Narin’in ağabeyi Enes, annesi Yüksel ve amcaları da tutuklanmıştı. Adli Tıp Kurumu’nun ilk tespitlerinde Narin Güran’ın boğularak öldürüldüğü belirlenmişti.
Narin’in cansız bedeninden alınan 91 örneğin incelenmesi sürüyor. Cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiği ve Narin'in neden öldürüldüğü ise hala netleşmedi. Ancak ortaya atılan iddialara yenileri ekleniyor.
Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre tutuklu ağabey Enes Güran’ın Narin öldürülmeden bir gün önce çalıştığı Malatya’dan Diyarbakır’a gelmesi “Enes cinayet için mi çağrıldı?” sorusunu akıllara getiriyor.
Tutuklu ağabey Enes Güran ifadesinde “Ağabeyim Baran askere gideceği ve kuzenimin düğünü olduğu için iş yerinden izin almıştım” demişti. Güran ifadesinde kardeşinin ölümüyle alakasının olmadığını iddia ederken, Narin’in kaybolduğu saatlerde uyuduğunu da belirtmişti. Öte yandan, Enes’in kolundaki diş izleri ve sırtındaki tırnak izleri ağabey Enes’in kardeşini boğarak öldürdüğü iddialarını gündeme getirmişti.
Öte yandan soruşturmanın ilk gününden bu yana köydeki gelişmeleri aktaran hatta Narin'in ailesi tarafından tehdit edilen muhabir Ferit Demir'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.