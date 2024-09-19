Akıllarda tek bir soru... Narin neden öldürüldü? İlk kez ortaya çıktı, kaybolmadan 1 gün önce... 'Şimdi anladınız mı Narin neden öldürülmüş?'

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran’ın tutuklanması ile birlikte cezaevine gönderilen zanlı sayısı 12’ye çıktı. Her gün yeni ifadeler ortaya çıkarken ailenin ve köyün suskunluğu devam ediyor.