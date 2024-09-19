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  4. Akıllarda tek bir soru... Narin neden öldürüldü? İlk kez ortaya çıktı, kaybolmadan 1 gün önce... 'Şimdi anladınız mı Narin neden öldürülmüş?'

Akıllarda tek bir soru... Narin neden öldürüldü? İlk kez ortaya çıktı, kaybolmadan 1 gün önce... 'Şimdi anladınız mı Narin neden öldürülmüş?'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.09.2024 08:12
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Narin'in boğularak öldürüldüğü adli tıp raporunda belirlendi ancak hala 'katil kim?' sorusu yanıt bulamadı. Aile susuyor, köylüler konuşmuyor ancak Türkiye her gün Narin soruşturmasından gelecek yeni detayı bekliyor. Son günlerde okların çevrildiği ağabey Enes Güran'ın Narin'in kaybolmadan 1 gün önce köyüne geldiği ortaya çıktı. Akıllara 'cinayet için mi çağırıldı?' sorusu gelirken Ferit Demir de paylaşımında, 'Şimdi anladınız mı Narin neden katledilmiş' ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran’ın tutuklanması ile birlikte cezaevine gönderilen zanlı sayısı 12’ye çıktı. Her gün yeni ifadeler ortaya çıkarken ailenin ve köyün suskunluğu devam ediyor.

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AİLE ÜYELERİ TUTUKLANDI

Narin’in ağabeyi Enes, annesi Yüksel ve amcaları da tutuklanmıştı. Adli Tıp Kurumu’nun ilk tespitlerinde Narin Güran’ın boğularak öldürüldüğü belirlenmişti.

AĞABEY ENES KÖYE 1 GÜN ÖNCE GELMİŞ

AĞABEY ENES KÖYE 1 GÜN ÖNCE GELMİŞ

Narin’in cansız bedeninden alınan 91 örneğin incelenmesi sürüyor. Cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiği ve Narin'in neden öldürüldüğü ise hala netleşmedi. Ancak ortaya atılan iddialara yenileri ekleniyor.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre tutuklu ağabey Enes Güran’ın Narin öldürülmeden bir gün önce çalıştığı Malatya’dan Diyarbakır’a gelmesi “Enes cinayet için mi çağrıldı?” sorusunu akıllara getiriyor.

OKLAR ENES'E DOĞRU ÇEVRİLİYOR

OKLAR ENES'E DOĞRU ÇEVRİLİYOR

Tutuklu ağabey Enes Güran ifadesinde “Ağabeyim Baran askere gideceği ve kuzenimin düğünü olduğu için iş yerinden izin almıştım” demişti. Güran ifadesinde kardeşinin ölümüyle alakasının olmadığını iddia ederken, Narin’in kaybolduğu saatlerde uyuduğunu da belirtmişti. Öte yandan, Enes’in kolundaki diş izleri ve sırtındaki tırnak izleri ağabey Enes’in kardeşini boğarak öldürdüğü iddialarını gündeme getirmişti.

Öte yandan soruşturmanın ilk gününden bu yana köydeki gelişmeleri aktaran hatta Narin'in ailesi tarafından tehdit edilen muhabir Ferit Demir'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır soruşturma Narin Güran
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