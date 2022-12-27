Aklınız hayaliniz şaşar! Psikolog 3 adımda en iyi yalnız seksi yaşamanızın yolunu paylaştı

Seks hem kadınların hem de erkeklerin temel ihtiyaçları arasında bulunmaktadır. Cinsellik için herhangi bir partner bulmanıza gerek yoktur. Tek başına da yapacağınız doğru hamleler ile en iyi seksi yaşayabilirsiniz. Bir psikolog mastürbasyonu daha etkili hale getirmek için basit adımları paylaştı.

MASTÜRBASYONUN ÇOK SAYIDA FAYDASI VAR

Jo Hemmings, Sun Health'e şunları söyledi: "Tek seks, cinsel hayal kırıklığı duygularınızı oldukça zevkli bir şekilde giderebilir. Ayrıca kendi vücudunuzu ve sizi neyin iyi hissettirdiğini tanımanıza yardımcı olur. Ayrıca başka birçok faydası da var - kadınların pelvik taban kaslarını sıkılaştırıyor ve regl kramplarına yardımcı oluyor." Cinsel dürtünüzü artırabileceği ve kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlayabileceği için bunun harika bir stres giderici olduğunu da sözlerine ekledi.

KENDİ BAŞINIZA DAHA İYİ BİR DENEYİM YAŞAYABİLİRSİNİZ

Jo, "Orgazmınız uykuyu destekleyen bir hormon olan oksitosin salgılayacağından daha iyi uyumanıza bile yardımcı olabilir" dedi. Yalnız seks konusunda yeniyseniz, korkutucu gelebilir, ancak Jo bunun inanılmaz derecede tatmin edici olabileceğini söyledi - kendi başınıza kesinlikle orgazm olabilirsiniz ve hatta daha iyi bir deneyim olabilir.