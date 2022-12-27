Aklınız hayaliniz şaşar! Psikolog 3 adımda en iyi yalnız seksi yaşamanızın yolunu paylaştı

Seks hem kadınların hem de erkeklerin temel ihtiyaçları arasında bulunmaktadır. Cinsellik için herhangi bir partner bulmanıza gerek yoktur. Tek başına da yapacağınız doğru hamleler ile en iyi seksi yaşayabilirsiniz. Bir psikolog mastürbasyonu daha etkili hale getirmek için basit adımları paylaştı.
Jo Hemmings, Sun Health'e şunları söyledi: "Tek seks, cinsel hayal kırıklığı duygularınızı oldukça zevkli bir şekilde giderebilir. Ayrıca kendi vücudunuzu ve sizi neyin iyi hissettirdiğini tanımanıza yardımcı olur. Ayrıca başka birçok faydası da var - kadınların pelvik taban kaslarını sıkılaştırıyor ve regl kramplarına yardımcı oluyor." Cinsel dürtünüzü artırabileceği ve kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlayabileceği için bunun harika bir stres giderici olduğunu da sözlerine ekledi.
Jo, "Orgazmınız uykuyu destekleyen bir hormon olan oksitosin salgılayacağından daha iyi uyumanıza bile yardımcı olabilir" dedi. Yalnız seks konusunda yeniyseniz, korkutucu gelebilir, ancak Jo bunun inanılmaz derecede tatmin edici olabileceğini söyledi - kendi başınıza kesinlikle orgazm olabilirsiniz ve hatta daha iyi bir deneyim olabilir.
Hepimiz Sex and the City'nin seks oyuncaklarının ne kadar iyi olabileceğini gösteren bölümlerini gördük ve Jo doruğa ulaşmanıza yardımcı olacak yardımcıları kullanmanın yanlış bir tarafı olmadığını söyledi "Araştırmalar, kadınların yaklaşık yüzde 50'sinin partneriyle olduğundan daha iyi orgazm olduğunu gösteriyor.
Örneğin, yatakta veya duşta kendi başınıza doruğa çıkabilirsiniz. "Fakat birçok insan, basit bir seks oyuncağının ve bol miktarda kayganlaştırıcının nispeten kısa sürede daha güçlü bir orgazma ulaşacağını düşünüyor. Orgazm olmaya yakınsanız, ancak kendi başınıza doruğa tam olarak ulaşamıyorsanız, özellikle aydınlatıcıdırlar."
Jo, kendinden zevk almak için kendine izin vermen gerektiğini söyledi. Bu, daha önce hiç denemediyseniz veya kendinizi bu konuda içine kapanık hissediyorsanız, deneyin ve kişisel bakım rutininizin bir parçası olarak düşünün. “Hiçbir beklentiye girmeden cinsel organınıza bir ayna götürmeyi deneyin ve gördüğünüzün kıymetini bilin ve anlayın. "Ardından, sinir uçları açısından zengin parmak uçlarınızı kullanarak, sadece okşayın veya o bölgeye hafifçe dokunun. Büyük olasılıkla, uyarılmış hissetmeye başlayacaksınız."
Jo, acele etmeni ve kendini rahat hissediyorsan, daha fazla ve daha derini keşfetmene yardımcı olması için biraz kayganlaştırıcı kullan dedi. Dedi ki: "Mastürbasyona başlamak ve orgazm olmaya çalışmak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Ama ilk birkaç kez olmazsa ya da yardımcı olacak bir seks oyuncağına ihtiyacınız olursa endişelenmeyin, bu yavaş bir süreç olabilir."