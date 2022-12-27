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Aklınız hayaliniz şaşar! Psikolog 3 adımda en iyi yalnız seksi yaşamanızın yolunu paylaştı

27.12.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seksin sağlık ve psikolojik olarak ne kadar faydalı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Uzmanlar seks üzerine yaptıkları araştırmalar doğrultusunda hem tek başına hem de cinsel partnerle birlikte yapılan seksleri en etkili hale getirmenin yolu bulmuşlardır. İnternette açıklama yapan bir psikolog tek başınıza yapacağınız en iyi seks için 3 basit adımı paylaştı.

Seks hem kadınların hem de erkeklerin temel ihtiyaçları arasında bulunmaktadır. Cinsellik için herhangi bir partner bulmanıza gerek yoktur. Tek başına da yapacağınız doğru hamleler ile en iyi seksi yaşayabilirsiniz. Bir psikolog mastürbasyonu daha etkili hale getirmek için basit adımları paylaştı.

MASTÜRBASYONUN ÇOK SAYIDA FAYDASI VAR

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Jo Hemmings, Sun Health'e şunları söyledi: "Tek seks, cinsel hayal kırıklığı duygularınızı oldukça zevkli bir şekilde giderebilir. Ayrıca kendi vücudunuzu ve sizi neyin iyi hissettirdiğini tanımanıza yardımcı olur. Ayrıca başka birçok faydası da var - kadınların pelvik taban kaslarını sıkılaştırıyor ve regl kramplarına yardımcı oluyor." Cinsel dürtünüzü artırabileceği ve kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlayabileceği için bunun harika bir stres giderici olduğunu da sözlerine ekledi.

KENDİ BAŞINIZA DAHA İYİ BİR DENEYİM YAŞAYABİLİRSİNİZ

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Jo, "Orgazmınız uykuyu destekleyen bir hormon olan oksitosin salgılayacağından daha iyi uyumanıza bile yardımcı olabilir" dedi. Yalnız seks konusunda yeniyseniz, korkutucu gelebilir, ancak Jo bunun inanılmaz derecede tatmin edici olabileceğini söyledi - kendi başınıza kesinlikle orgazm olabilirsiniz ve hatta daha iyi bir deneyim olabilir.

EN İYİ SEKS İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

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Hepimiz Sex and the City'nin seks oyuncaklarının ne kadar iyi olabileceğini gösteren bölümlerini gördük ve Jo doruğa ulaşmanıza yardımcı olacak yardımcıları kullanmanın yanlış bir tarafı olmadığını söyledi "Araştırmalar, kadınların yaklaşık yüzde 50'sinin partneriyle olduğundan daha iyi orgazm olduğunu gösteriyor.

Örneğin, yatakta veya duşta kendi başınıza doruğa çıkabilirsiniz. "Fakat birçok insan, basit bir seks oyuncağının ve bol miktarda kayganlaştırıcının nispeten kısa sürede daha güçlü bir orgazma ulaşacağını düşünüyor. Orgazm olmaya yakınsanız, ancak kendi başınıza doruğa tam olarak ulaşamıyorsanız, özellikle aydınlatıcıdırlar."

KEŞFET

KEŞFET

Jo, kendinden zevk almak için kendine izin vermen gerektiğini söyledi. Bu, daha önce hiç denemediyseniz veya kendinizi bu konuda içine kapanık hissediyorsanız, deneyin ve kişisel bakım rutininizin bir parçası olarak düşünün. “Hiçbir beklentiye girmeden cinsel organınıza bir ayna götürmeyi deneyin ve gördüğünüzün kıymetini bilin ve anlayın. "Ardından, sinir uçları açısından zengin parmak uçlarınızı kullanarak, sadece okşayın veya o bölgeye hafifçe dokunun. Büyük olasılıkla, uyarılmış hissetmeye başlayacaksınız."

Jo, acele etmeni ve kendini rahat hissediyorsan, daha fazla ve daha derini keşfetmene yardımcı olması için biraz kayganlaştırıcı kullan dedi. Dedi ki: "Mastürbasyona başlamak ve orgazm olmaya çalışmak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Ama ilk birkaç kez olmazsa ya da yardımcı olacak bir seks oyuncağına ihtiyacınız olursa endişelenmeyin, bu yavaş bir süreç olabilir."

ZİHNİYETİNİZİ DEĞİŞTİRİN

ZİHNİYETİNİZİ DEĞİŞTİRİN
Çoğu insan mastürbasyonu hoş ve rahatlatıcı bir aktivite olarak düşünür. Ama bazıları için durum böyle değil. Jo, "Belki de mastürbasyonun yanlış olduğu düşünülen dini veya kültürel bir ev ortamında büyüdünüz. Mastürbasyon hakkında daha fazla bilgi edinin ve bunun hem psikolojik hem de fiziksel olarak sağlıklı olduğunu, daha yüksek özgüven ve genel refahı artırdığını ve hiçbir şekilde utanılacak bir şey olmadığını anlamaya başlayacaksınız."
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