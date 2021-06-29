'Karlar Düşer', 'Fani Dünya' ve 'Zil Zurna Sevdalar' gibi şarkıları ile dönemine damgasını vuran ünlü şarkıcı Akrep Nalan, 67 yaşında yaşamını yitirdi. Bir dönem popüler olan dizi 'Hayat Bilgisi'nde rol alan ünlü şarkıcının hayatı, vefat haberinin ardından araştırılmaya başlandı. Peki Akrep Nalan kimdir, nereli, gerçek adı nedir? Akrep Nalan neden öldü? İşte ayrıntılar...

Akrep Nalan kimdir?

Halk tarafından Akrep Nalan olarak tanınan Füsun Nalan Açın 67 yaşında kanser tedavisi görürken vefat etti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Nalan Duman'ın cenazesi memleketi Turgutlu kabristanlığında toprağa verildi.

AKREP NALAN KİMDİR? 26 Nisan 1954 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara'da Bahçelievler Alparslan İlkokulu'nda, ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde tamamladı.

1972-1980 yılları muhasebeci olarak çalıştı. Aynı zamanda bu yıllarda Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı.