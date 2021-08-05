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AKS'nin (Adaylık Kaldırma Sınavı) yeni tarihi belli oldu: AKS'nin (Adaylık Kaldırma Sınavı) yeni tarihi

05.08.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ertelenmişti. Ertelenen AKS’nin yeni tarihi belli oldu. AKS 2021 sınav tarihi, sınava girmek isteyen adayların erişimine açıldı. 25 Nisan tarihinde yapılması planlanan AKS sınavı, artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Açıklanan yeni tarihe göre AKS sınavının önümüzdeki ay yapılması planlanıyor. Peki Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ne zaman yapılacak?

Adaylık Kaldırma Sınavı’nın (AKS) 25 Nisan tarihinde yapılması planlanıyordu. Ancak ülkemizde artan koronavirüs vakaları nedeniyle Bakanlıkça alınan tedbirler sonrasında AKS sınavının tarihi ertelendi. Yeni yapılan açıklama ile birlikte sınavın yeni tarihi belli oldu. Peki AKS sınavı yeni tarihi ne zaman?

AKS sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı'nın yeni tarihini açıkladı.
Yapılan açıklamada "25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan ancak Covid 19 salgını nedeniyle Bakanlığımızca alınan tedbirler doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül 2021 Pazar günü saat 10.00'da yapılacaktır.25 Nisan 2021 tarihli Sınava ücret yatıran aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenler tekrar ücret yatırmayacaktır. Kılavuz hükümleri gereği sınava katılacaktır." ifadelerine yer verildi.

AKS sınav şartları

AKS sınav şartları
Sınava girecek aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu);
Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları, sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları, sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları gerekmektedir.

AKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

AKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içindewww.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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