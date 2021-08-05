AKS'nin (Adaylık Kaldırma Sınavı) yeni tarihi belli oldu: AKS'nin (Adaylık Kaldırma Sınavı) yeni tarihi

Adaylık Kaldırma Sınavı’nın (AKS) 25 Nisan tarihinde yapılması planlanıyordu. Ancak ülkemizde artan koronavirüs vakaları nedeniyle Bakanlıkça alınan tedbirler sonrasında AKS sınavının tarihi ertelendi. Yeni yapılan açıklama ile birlikte sınavın yeni tarihi belli oldu. Peki AKS sınavı yeni tarihi ne zaman?

AKS sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı'nın yeni tarihini açıkladı.

Yapılan açıklamada "25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan ancak Covid 19 salgını nedeniyle Bakanlığımızca alınan tedbirler doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül 2021 Pazar günü saat 10.00'da yapılacaktır.25 Nisan 2021 tarihli Sınava ücret yatıran aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenler tekrar ücret yatırmayacaktır. Kılavuz hükümleri gereği sınava katılacaktır." ifadelerine yer verildi.

AKS sınav şartları Sınava girecek aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu);

Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları, sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları, sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları gerekmektedir.