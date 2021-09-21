AKS sonuçları açıklandı mı? AKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 AKS sonuçları koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmiş ve bu Eylül ayının başında gerçekleşmişti. Sınavı sonrası öğretmenler sınavın sonucunu araştırmaya koyuldu. AKS sonuçlarının nereden öğrenileceği de merak ediliyor. Peki 2021 yılı AKS sonuçları açıklandı mı?

Yayımlanmış olan kılavuz içerisinde bulunan bilgilere göre AKS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak. Adaylara ayrı şekilde sınav sonuç belgesi ise gönderilmeyecek.