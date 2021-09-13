AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AKS sonuçları açıklandı mı?

AKS sonuçları koronavirüs pandemisi sebebiyle ertelenmiş ve Eylül ayının başında gerçekleşmişti. Sınav sonrası öğretmenler sınavın sonucunu araştırmaya koyuldu. Peki 2021 AKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AKS’ye katılan adaylar sonuçların açıklamasını bekliyor. Adaylık Kaldırma Sınavı 2021 yılında 5 Eylül tarihinde gerçekleşmişti.
25 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşmesi planlanan AKS, daha sonra koronavirüs nedeniyle ertelenmiş ve 5 Eylül tarihinde yapılmıştı.
Yayımlanmış olan kılavuz içerisinde bulunan bilgilere göre AKS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrı bir şekilde sınav sonuç belgesi ise gönderilmeyecek.
AKS sınav sonuçları 24 Eylül tarihine kadar adayların erişimine açılmış olacak.
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