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AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AKS sonuçları açıklandı mı?

13.09.2021 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AKS sonuçları merak ediliyor. 25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan sınav daha sonra koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Önceki günlerde düzenlenen sınavın sonucu araştırılmaya başlandı. Peki AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? AKS sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

AKS sonuçları koronavirüs pandemisi sebebiyle ertelenmiş ve Eylül ayının başında gerçekleşmişti. Sınav sonrası öğretmenler sınavın sonucunu araştırmaya koyuldu. Peki 2021 AKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AKS’ye katılan adaylar sonuçların açıklamasını bekliyor. Adaylık Kaldırma Sınavı 2021 yılında 5 Eylül tarihinde gerçekleşmişti.
25 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşmesi planlanan AKS, daha sonra koronavirüs nedeniyle ertelenmiş ve 5 Eylül tarihinde yapılmıştı.
Yayımlanmış olan kılavuz içerisinde bulunan bilgilere göre AKS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrı bir şekilde sınav sonuç belgesi ise gönderilmeyecek.
AKS sınav sonuçları 24 Eylül tarihine kadar adayların erişimine açılmış olacak.
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Anahtar Kelimeler:
sınav
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