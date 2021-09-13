AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AKS sonuçları açıklandı mı?

Yayımlanmış olan kılavuz içerisinde bulunan bilgilere göre AKS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrı bir şekilde sınav sonuç belgesi ise gönderilmeyecek.