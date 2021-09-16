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AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AKS sonuçları ilan tarihi...

16.09.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AKS sonuçları sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyor. 25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan sınav daha sonra koronavirüs pandemisi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Önceki günlerde düzenlenen sınavın sonucu araştırılmaya başlandı. Peki 2021 AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? AKS sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

2021 AKS sonuçları koronavirüs pandemisi sebebiyle ertelenmiş ve bu Eylül ayının başında gerçekleşmişti. Sınavın ardından öğretmenler sınavın sonucunu araştırmaya koyuldu. Peki 2021 AKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AKS’ye katılım gösteren adaylar sonuçların açıklamasını bekliyor. Adaylık Kaldırma Sınavı 2021 yılında 5 Eylül tarihinde gerçekleşmişti.
25 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşmesi planlanan AKS, daha sonra koronavirüs sebebiyle ertelenmiş ve 5 Eylül tarihinde yapılmıştı.
Yayımlanmış olan kılavuz içerisinde bulunan bilgilere göre AKS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrı olarak sınav sonuç belgesi ise gönderilmeyecek.
AKS sınav sonuçları 24 Eylül 2021 tarihine dek adayların erişimine açılmış olacak.
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sınav
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