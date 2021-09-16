AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AKS sonuçları ilan tarihi...

2021 AKS sonuçları koronavirüs pandemisi sebebiyle ertelenmiş ve bu Eylül ayının başında gerçekleşmişti. Sınavın ardından öğretmenler sınavın sonucunu araştırmaya koyuldu. Peki 2021 AKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yayımlanmış olan kılavuz içerisinde bulunan bilgilere göre AKS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrı olarak sınav sonuç belgesi ise gönderilmeyecek.