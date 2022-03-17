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Akşam ezanı saat kaçta okunacak? Berat Kandili iftar vakti ne zaman? İşte il il akşam ezanı saatleri 17 Mart 2022 Perşembe

17.03.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akşam ezanı saat kaçta okunacak? sorusunun cevabı, 2022 yılının üçüncü kandili olan Berat Kandili'nde oruç tutan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi Berat Kandili'nde ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek istiyor. Peki Akşam ezanı saat kaçta okunacak? Berat Kandili iftar vakti ne zaman? İşte 17 Mart 2022 Perşembe il il akşam ezanı saatleri...

Akşam ezanı saat kaçta okunacak? Günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Manevi güzellikle dolu olan mübarek Berat Kandili'nin gelmesiyle, internette Berat Gecesi ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Akşam ezanı saat kaçta okunacak? Berat Kandili iftar vakti ne zaman? 17 Mart 2022 Perşembe il il akşam ezanı saatleri ve detaylar haberimizde.

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK? 17 MART 2022 PERŞEMBE

17 Mart Perşembe Berat Kandili iftar vakti İstanbul için saat 19.19'dur.
17 Mart Perşembe Berat Kandili iftar vakti Ankara için saat 19.04'tür.
17 Mart Perşembe Berat Kandili iftar vakti İzmir için saat 19.27, Bursa için saat 19.19'dur.

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?
Berat Kandili orucu hakkında Hz.Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte İslam peygamberi Hazreti Muhammed (SAV) şöyle buyuruyor: "Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin.”Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; “Günahının affını isteyen yokmu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yokmu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yokmu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder"
Kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir. Kandil gecesini gönül uyanıklığı ile ihya edebilmiş olmak için; gündüzünde oruç tutulmalı, gecesinde cemaatle namaz kılınmalı, vaaz ve mevlid-i şerif dinlenmeli, topluca dua edilmeli, tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalı, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi izhar edilmeli, küsler barışmalı, dargınlar kucaklaşmalıdır.
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Anahtar Kelimeler:
Berat kandili Ankara İstanbul
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