'Aldatıyorsun' dedi önce eşine kabusu yaşattı, sonra evi kamyoneti ateşe verdi

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan uyuşturucu bağımlısı Kasım B. (38), boşanmak isteyen eşine kızıp, evi ile kamyonetini yaktı Kasım B. gözaltına alınırken, evinin yandığını gören Ayşegül B. (36), "Evi ve kamyonetimizi yakacağını söylüyordu. Bu dediklerini yaptı. Şimdi sıra bana geldi. Beni öldüreceğini de söylüyordu. Boşansam bile can güvenliğim yok" dedi.

EŞİNİN KENDİSİNİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNÜP KABUSU YAŞATTI

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan cam işleme ustası Kasım B., iddiaya göre uyuşturucu kullanmaya başlayınca birlikte çalıştığı 14 yıllık eşi Ayşegül B. ile anlaşmazlık yaşamaya başladı.

Kasım B., uyuşturucunun etkisiyle kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Ayşegül B.'yi darbedip, ölümle tehdit etti.

Eşinin psikolojik ve fiziksel şiddetine dayanamayan Ayşegül B., çocukları S.B. (13), H.B. (8) ile A.B.'yi (6) de alarak ailesinin evine taşındı. Kasım B., kendisine 3 ay önce boşanma davası açan Ayşegül B.'yi eve dönmesi için tehdit etmeye başladı.

EVİ VE KAMYONETİ ATEŞE VERDİ Ayşegül B., bir daha geri dönmeyeceğini söyleyince öfkelenen Kasım B., dün öğle saatlerinde cam atölyesi olarak da kullandıkları evi ve kamyonetini ateşe verdi.