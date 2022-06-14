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  4. 'Aldatıyorsun' dedi önce eşine kabusu yaşattı, sonra evi kamyoneti ateşe verdi

'Aldatıyorsun' dedi önce eşine kabusu yaşattı, sonra evi kamyoneti ateşe verdi

14.06.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Seyhan'da yaşayan uyuşturucu bağımlısı Kasım B. boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı. Barışma teklifini kabul etmeyen 38 yaşındaki Kasım B. adeta deliye döndü. Eşinin bir daha geri dönmeyeceğini söylemesine sinirlenen Kasım B., cam atölyesi olarak da kullandıkları evi ve kamyonetini ateşe verdi. Evinin yandığını gören Ayşegül B. "Beni öldüreceğini de söylüyordu. Boşansam bile can güvenliğim yok" dedi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan uyuşturucu bağımlısı Kasım B. (38), boşanmak isteyen eşine kızıp, evi ile kamyonetini yaktı Kasım B. gözaltına alınırken, evinin yandığını gören Ayşegül B. (36), "Evi ve kamyonetimizi yakacağını söylüyordu. Bu dediklerini yaptı. Şimdi sıra bana geldi. Beni öldüreceğini de söylüyordu. Boşansam bile can güvenliğim yok" dedi.

EŞİNİN KENDİSİNİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNÜP KABUSU YAŞATTI

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan cam işleme ustası Kasım B., iddiaya göre uyuşturucu kullanmaya başlayınca birlikte çalıştığı 14 yıllık eşi Ayşegül B. ile anlaşmazlık yaşamaya başladı.
Kasım B., uyuşturucunun etkisiyle kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Ayşegül B.'yi darbedip, ölümle tehdit etti.
Eşinin psikolojik ve fiziksel şiddetine dayanamayan Ayşegül B., çocukları S.B. (13), H.B. (8) ile A.B.'yi (6) de alarak ailesinin evine taşındı. Kasım B., kendisine 3 ay önce boşanma davası açan Ayşegül B.'yi eve dönmesi için tehdit etmeye başladı.

EVİ VE KAMYONETİ ATEŞE VERDİ

EVİ VE KAMYONETİ ATEŞE VERDİ
Ayşegül B., bir daha geri dönmeyeceğini söyleyince öfkelenen Kasım B., dün öğle saatlerinde cam atölyesi olarak da kullandıkları evi ve kamyonetini ateşe verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin sardığı evi ve kamyoneti söndürürdü. Polis Kasım B.'yi gözaltına aldı.
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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Adana Seyhan
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