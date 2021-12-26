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Aldatmalar, itiraflar ve ifşalar... Ünlülerin 2021 yılına damga vuran olayları

26.12.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandeminin gölgesinde geçen 2021 yılında magazin dünyasında öyle çok olay yaşandı ki saymakla bitmiyor. Kimi özel hayatıyla ilgili itirafları kimi aldatma skandalları kimi ise ifşa haberleriyle günlerce gündemde kaldı. İşte İrem Derici'den Mehmet Ali Erbil'e 2021 yılında en çok konuşulan isimlerin karıştığı olaylar...

2021 yılı her anlamda oldukça hareketli geçti. Dolardı, koronavirüstü, pandemiydi derken magazin dünyası da bir hayli karıştı.

İrem Derici'den Mehmet Ali Erbil'e Seren Serengil'den Ebru Gündeş'e pek çok ünlü isim çeşitli olaylarla uzun süre gündemde yer edindi. İşte 2021 yılında en çok konuşulan magazin olayları...

MAGAZİN DÜNYASI KARIŞTI

İREM DERİCİ'NİN MASTÜRBASYON İTİRAFI

İREM DERİCİ'NİN MASTÜRBASYON İTİRAFI
2021 yılında fırtına gibi sahneye dönen ve kostümleriyle konuşulan İrem Derici açıklamalarıyla da çok konuşuldu. Üniversite yıllarında porno izleyip, mastürbasyon yaparken annesine yakalanan İrem Derici'nin bu anısı gündemde uzun süre kaldı.

ECE RONAY'IN İFŞASI

ECE RONAY'IN İFŞASI
Klibinde rol olan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa eden Ece Ronay da 2021 yılına konuşulan isimlerdendi. Ünlü komedyenin "Yanında uyumak istiyorum" mesajlarını paylaşan Ronay geçtiğimiz günlerde sevgilisinden hamile olduğunu da açıkladı. İfşalardan sonra ise Erbil'e soruşturma açıldı. Bakalım 2022 yılında neler olacak?

BÜLENT SERTTAŞ'IN ORYANTAL DİDEM'E TAVRI

BÜLENT SERTTAŞ'IN ORYANTAL DİDEM'E TAVRI
İbo Show'a katılan Bülent Serttaş aynı programda konuk olan ve dans eden oryantal Didem'e bakmamasıyla epey bir süre gündemde kaldı. Bu görüntünün ardından Bülent Serttaş Twitter'da tt oldu.

SEDA SAYAN'IN MEHMET ALİ ERBİL'İ TECEVAZLE SUÇLAMASI

SEDA SAYAN'IN MEHMET ALİ ERBİL'İ TECEVAZLE SUÇLAMASI
Seda Sayan eski dostu Mehmet Ali Erbil'e kızınca ortaya korkunç bir iddia attı. Seda Sayan, eski dostunu tecavüzcü olmakla suçladı. Evindeki çalışana tecavüz ettiği iddia edilen Erbil ve Seda Sayan'ın daha sonra konunun üzerine kapatıp barışması da epey bir süre gündemde kaldı.

SELİN CİĞERCİ-GÖKHAN ÇIRA BOŞANMASI

SELİN CİĞERCİ-GÖKHAN ÇIRA BOŞANMASI
Çocuk sahibi olmak için çabalayan çift ani bir kararla boşandı. Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra tüm mal varlıklarının paylaşımını ortak yaptı. İkili geçtiğimiz günlerde ise ayrılığa fazla dayanamayıp flörtlerini de unutup buluştu. Git-gelli bir süreç yaşayan çiftin yeniden barışıp barışmayacağı merak konusu.
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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici Mehmet Ali Erbil Seren Serengil
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