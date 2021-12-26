Aldatmalar, itiraflar ve ifşalar... Ünlülerin 2021 yılına damga vuran olayları

2021 yılı her anlamda oldukça hareketli geçti. Dolardı, koronavirüstü, pandemiydi derken magazin dünyası da bir hayli karıştı. İrem Derici'den Mehmet Ali Erbil'e Seren Serengil'den Ebru Gündeş'e pek çok ünlü isim çeşitli olaylarla uzun süre gündemde yer edindi. İşte 2021 yılında en çok konuşulan magazin olayları...

MAGAZİN DÜNYASI KARIŞTI

İREM DERİCİ'NİN MASTÜRBASYON İTİRAFI 2021 yılında fırtına gibi sahneye dönen ve kostümleriyle konuşulan İrem Derici açıklamalarıyla da çok konuşuldu. Üniversite yıllarında porno izleyip, mastürbasyon yaparken annesine yakalanan İrem Derici'nin bu anısı gündemde uzun süre kaldı.

ECE RONAY'IN İFŞASI Klibinde rol olan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa eden Ece Ronay da 2021 yılına konuşulan isimlerdendi. Ünlü komedyenin "Yanında uyumak istiyorum" mesajlarını paylaşan Ronay geçtiğimiz günlerde sevgilisinden hamile olduğunu da açıkladı. İfşalardan sonra ise Erbil'e soruşturma açıldı. Bakalım 2022 yılında neler olacak?

BÜLENT SERTTAŞ'IN ORYANTAL DİDEM'E TAVRI İbo Show'a katılan Bülent Serttaş aynı programda konuk olan ve dans eden oryantal Didem'e bakmamasıyla epey bir süre gündemde kaldı. Bu görüntünün ardından Bülent Serttaş Twitter'da tt oldu.

SEDA SAYAN'IN MEHMET ALİ ERBİL'İ TECEVAZLE SUÇLAMASI Seda Sayan eski dostu Mehmet Ali Erbil'e kızınca ortaya korkunç bir iddia attı. Seda Sayan, eski dostunu tecavüzcü olmakla suçladı. Evindeki çalışana tecavüz ettiği iddia edilen Erbil ve Seda Sayan'ın daha sonra konunun üzerine kapatıp barışması da epey bir süre gündemde kaldı.