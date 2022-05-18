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Aldığı lüks aracı “Markanın ayıplı malıdır, 5 yıldır yatmakta” yazılı branda ile kapatıp çekici üzerinde şehir turu attırdı

18.05.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 5 yıl önce aldığı lüks otomobilin hatalı çıkmasının ardından üzerine “Markanın ayıplı malıdır, 5 yıldır yatmakta” yazarak Yargıtay’dan gelecek olan kararı bekleyen Mustafa Aydemir, bu kez aracı çekiciye yükleyerek şehir turu attırdı. Aydemir, ''Yata yata bir şey olmasın diye çekici üzerinde gezdireceğim. Araç için de bir değişiklik olsun. İnsanların mağdur edilmemesi gerekir. Bir çözüm bulunması lazım. Bir araç 5 yıl yatar mı?” diyerek mağduriyetini dile getirdi.

Antalya’da yaşayan Mustafa Aydemir, 7 Şubat 2017 tarihinde Mercedes marka C-200 d AMG tipi 2017 model aracı 136 bin TL’ye satın aldı. İddiaya göre, araç alındıktan 3 ay sonra 5 bin kilometrede yağ ikaz lambası yanmaya başladı. Uyarı ışığının ardından aracı aldığı servise götüren Aydemir, servisin araca yağ ilave yapmasının ardından 'olumsuzluk yok' yanıtı alarak yoluna devam etti. Bunun üzerine aracına binmeye devam eden Aydemir, 10 bin ve 43 bin kilometrede de aynı sorun ile karşılaştı.

YARGITAY’A TAŞINDI

Bunun üzerine Aydemir bir kez daha servise giderek aracının yenilenmesini istedi. Servis yetkilileri ise sorunun aracın yeni olduğu gerekçesi ile meydana geldiğini ve ilerleyen süreçlerde ortadan kalkacağını belirterek, Aydemir’in isteğini geri çevirdi. Aydemir ise olayı mahkemeye taşıdı. Dava sürecinde mahkeme Aydemir’i halkı bularak, aracın yenisi ile değiştirilmesi yönünde karar verdi. Servis yetkililerinin itirazı üzerine dava istinaf mahkemesinden dönerek Yargıtay’a taşındı.

YARGITAY’DAN GELECEK OLAN KARARI BEKLİYOR

Yargıtay’dan gelecek olan kararı bekleyen Aydemir, bu kez yıllardır işyerinin önünde park halinde bulunan aracını çekiciye yükleyerek şehir turu attırdı. Üzerinde “Markanın ayıplı malıdır, 5 yıldır yatmakta” olan araç çekici üzerinde vatandaşların da büyük dikkatini çekti.

“DAVA AÇTIK, DAVA KAZANDIK”

“DAVA AÇTIK, DAVA KAZANDIK”
Yaşadıklarını anlatan Aydemir, “2017 yılında aracı aldım. Yağ eksiltmesinden ötürü 5 bin kilometrede yağ ikaz lambası yandığı için servise başvurdum. Daha sonra 10 bin kilometrede yine yandı. Tekrar gittim. Bu kez turba arızasından olabilir dediler. Bu modellerin yağ eksilttiğini söylediler. Baş usta ise normal olmadığını söyledi. Ben de iş emlağı açtırdım. 43 binde araç motor arızası verdi. Aracın değiştirilmesini istedim.
Yardımcı olmadılar. Dava açtık, davayı kazandık. Davayı kazandıktan sonra hakim karar verdi. Ayıplı maldan ötürü sıfırı ile değiştirilmesini yönünde karar verdiler. Firma istinafa gitti karar buradan döndü. Yargıtay’a gönderdik” dedi.

“5 YIL YATA YATA ÇÜRÜDÜ”

“5 YIL YATA YATA ÇÜRÜDÜ”
Aracının 5 yıldır yattığını belirten Aydemir, “5 yıl araç yata yata çürüdü. Herkese aynı şeyi anlatmak zorunda kaldım. Ben mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Tüketici olarak bunu istiyorum. Mağduriyetimin giderilmesi için bir çaba da yok. Sonuçta ben bir tüketiciyim. Benim sadece geçimimin bu araç olduğunu düşünelim 5 yıl insan ne yapar? Marka markasının arkasında durması gerekir. Bu şekilde uzatılması doğru mu?” diye konuştu.

“BİNEREK GEZEMEDİM ÇEKİCİ İLE GEZDİRMEK İSTEDİM”

“BİNEREK GEZEMEDİM ÇEKİCİ İLE GEZDİRMEK İSTEDİM”
Aracı çekiciye yükleme amacını anlatan Aydemir, “En azından araç ile gezemiyoruz çekici üzerinde gezdirelim. Yata yata bir şey olmasın diye çekici üzerinde gezdireceğim. Araç için de bir değişiklik olsun. Binerek gezemedim çekici ile gezdirmek istedim. İnsanların mağdur edilmemesi gerekir. Bir çözüm bulunması lazım. Bir araç 5 yıl yatar mı?” sözlerine yer verdi.
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Anahtar Kelimeler:
antalya
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