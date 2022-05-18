Aldığı lüks aracı “Markanın ayıplı malıdır, 5 yıldır yatmakta” yazılı branda ile kapatıp çekici üzerinde şehir turu attırdı

Antalya’da yaşayan Mustafa Aydemir, 7 Şubat 2017 tarihinde Mercedes marka C-200 d AMG tipi 2017 model aracı 136 bin TL’ye satın aldı. İddiaya göre, araç alındıktan 3 ay sonra 5 bin kilometrede yağ ikaz lambası yanmaya başladı. Uyarı ışığının ardından aracı aldığı servise götüren Aydemir, servisin araca yağ ilave yapmasının ardından 'olumsuzluk yok' yanıtı alarak yoluna devam etti. Bunun üzerine aracına binmeye devam eden Aydemir, 10 bin ve 43 bin kilometrede de aynı sorun ile karşılaştı.

YARGITAY’A TAŞINDI

Bunun üzerine Aydemir bir kez daha servise giderek aracının yenilenmesini istedi. Servis yetkilileri ise sorunun aracın yeni olduğu gerekçesi ile meydana geldiğini ve ilerleyen süreçlerde ortadan kalkacağını belirterek, Aydemir’in isteğini geri çevirdi. Aydemir ise olayı mahkemeye taşıdı. Dava sürecinde mahkeme Aydemir’i halkı bularak, aracın yenisi ile değiştirilmesi yönünde karar verdi. Servis yetkililerinin itirazı üzerine dava istinaf mahkemesinden dönerek Yargıtay’a taşındı.