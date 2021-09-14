ALES 2 ne zaman yapılacak? İşte ALES 2 tarihi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yılda iki veya üç kez gerçekleştirilir. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin AİS sayfasından erişebilecek. AİS sayfasına T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile giriş yapılabilir. İşte merak edilenler...