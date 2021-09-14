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ALES 2 ne zaman yapılacak? İşte ALES 2 tarihi

14.09.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenleniyor. Söz konusu sınavın ne zaman yapılacağı ve sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Sınav sonuçlarına ulaşmak için gerekli linki haberimizde bulabilirsiniz.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yılda iki veya üç kez gerçekleştirilir. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin AİS sayfasından erişebilecek. AİS sayfasına T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile giriş yapılabilir. İşte merak edilenler...

ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES/2 19 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleşecek.
Adaylar sınava gireceği yer bilgisini gösteren giriş belgelerini ÖSYM'nin AİS sayfasından alacak. Söz konusu belgeyi almak için ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresine erişim sağlayınız.
19 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleşecek sınav 10.15'te başlıyor. Saat 10.00'dan sonra sınava gelen adaylar binalara alınmayacak.

ALES-2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES-2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre 2021 ALES-2 sınav sonuçları 14 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar, açıklandığında ÖSYM AİS ekranından öğrenilebilir.

ALES NEDİR?

ALES NEDİR?
ALES, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın kısaltmasıdır. Lisansüstü eğitim görmek isteyen lisans mezunları ile üniversitelerde çalışmak isteyenlerin katılım gösterdiği sınavdır. Senede iki veya üç kez yapılır.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM ALES
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