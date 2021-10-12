ALES/2 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ALES/2 sonuçları nasıl öğrenilir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) sonuçlarının açıklandığını belirtti. ALES/2 sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden sorgulanıyor. İşte merak edilenler...
ALES/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI
ALES/2 sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden sorgulayabilirsiniz.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Değerli ALES adaylarımız, 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleri kullanıldı.
ALES NEDİR?
ALES, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı kısaltmasıdır.
78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, uzman, araştırma görevlisi, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
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