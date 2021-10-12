ALES/2 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ALES/2 sonuçları nasıl öğrenilir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021- ALES /2) sonuçlarının açıklandığını belirtti. ALES/2 sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden sorgulanıyor. İşte merak edilenler...

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Değerli ALES adaylarımız, 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleri kullanıldı.