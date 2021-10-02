ALES 2021 / 3 başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM ALES ne zaman yapılacak?

ALES'in normal başvuru süresi ile geç başvuru günü ÖSYM'nin sınav takviminde yer aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan sınavın başvuruları önümüzdeki günlerde alınacak. Sonuçlar ise 16 Aralık'ta ilan edilecek. İşte merak edilenler...
ALES 2021 /3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Bu sene ALES 3 başvurularının 6-14 Ekim tarihleri arasında alınacağı belirtildi.
Bu süre içerisinde başvurularını tamamlayamayan adaylar için geç başvuru gününün 21 Ekim 2021 olduğu ifade edildi.
Sınav başvuruları ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden alınacak. Adaylar sisteme giriş yaparak başvurularını oluşturacak. Başvuru ücreti ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ise 21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Söz konusu sınavın sonuçlarına "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılacak. Sonuçlar 16 Aralık’ta belli olacak.
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