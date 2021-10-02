ALES 2021 / 3 başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM ALES ne zaman yapılacak?

ALES'in normal başvuru süresi ile geç başvuru günü ÖSYM'nin sınav takviminde yer aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan sınavın başvuruları önümüzdeki günlerde alınacak. Sonuçlar ise 16 Aralık'ta ilan edilecek. İşte merak edilenler...