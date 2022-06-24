ALES 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM sınav takvimi!

ALES 2022 başvurularının başlayıp başlamadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Yüksek lisans ya da doktora yapmak için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikincisine girecek olan kişiler, sınavın başvuru tarihi ve ücreti ile ilgili bilgi edinmek istiyor. Peki ALES 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM sınav takvimi ve detaylar haberimizde...
ALES 2022 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) başvuruları 24 Haziran'da alınmaya başlayacak, 4 Temmuz'a kadar devam edecek.
ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?
ALES sınavının ilk oturum ücreti 185 TL olarak açıklanmıştı. ALES'in 2. oturumu için de aynı ücret olması bekleniyor. Fakat konuya ilişkin açıklamam henüz yapılmadı.
ALES ücretinde değişiklik olması halinde haberimizde yer vereceğiz.
ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES/2 sınavı 21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Yılın ikinci ALES sınavının sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.