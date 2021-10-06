ALES 3 başvuru ücretleri ne kadar? ÖSYM açıkladı! 2021 ALES başvuru tarihleri...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Adaylar sınavın tarihini ve başvuru ücretini araştırmaya koyuldu. Peki ALES 3 başvuru ücretleri ne kadar?

ALES 3 BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olarak bilinen (2021-ALES/3) sınavı, 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak.

Sınav ile ilgili ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sınava yapılacak olan başvurular, 06 – 14 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Başvuracak olan adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden de yapabilecekler.

Sınav için gerçekleşen başvurularda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan ya da başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmekte. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığı'nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecekler.