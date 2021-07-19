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ALES başvuru ücretleri! ALES 2 başvuruları başladı mı?

19.07.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) bu sene ikincisi yapılacak. İlk sınavı kaçıranlar ALES/2 sınavının ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin araştırma yapıyor. ALES başvuru tarihi ve ücreti ÖSYM tarafından belirleniyor.

Lisansüstü öğrenim görmek veya yükseköğretim kurumlarında çeşitli kadrolara atanmak isteyen kişiler, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na giriyor. ALES'e her yıl yüz binlerce adayın giriyor. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzla ALES başvuru tarihinin ne zaman olduğu belli oldu.

ALES/2 başvurusu ne zaman?

ALES/2 başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak, 11 Ağustos'ta sona erecek.
Sınava girecek adayların başvurularını 11 Ağustos 23.59'a kadar yapmaları gerekiyor.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ

ALES BAŞVURU ÜCRETİ
2021 ilk ALES ücreti için 145 TL talep edilmişti. ALES/2 başvuru ücretinin ne kadar olduğuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ALES/2 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ALES/2 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
ALES/2 19 Eylül 2021'de yapılacak. 9 Eylül'de belli olacak sınav yerlerini adaylar AİS üzerinden öğrenecek.

ALES BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ALES BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
3 Ağustos'ta başlayan, 11 Ağustosta sona eren ALES başvuruları AİS üzerinden yapılacak. Başvuru yapacak adayların fotoğrafının ve öğrenim bilgilerinin güncel olması gerekiyor.
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ÖSYM sınav ALES

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