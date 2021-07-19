ALES başvuru ücretleri! ALES 2 başvuruları başladı mı?

Lisansüstü öğrenim görmek veya yükseköğretim kurumlarında çeşitli kadrolara atanmak isteyen kişiler, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na giriyor. ALES'e her yıl yüz binlerce adayın giriyor. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzla ALES başvuru tarihinin ne zaman olduğu belli oldu.