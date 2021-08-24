ALES sınavı ne zaman? 2021 ALES sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

ALES sınavının tarihi başvuruda bulunan adaylar tarafından merak ediliyor. Akademik kariyer yapmak isteyenler için düzenlenen sınavın yakın süreçte gerçekleşmesi bekleniyor. Peki ALES sınavı ne zaman yapılacak?

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ile akademik kariyerlerine isteyen kişiler tarafından ALES sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

19 EYLÜL'DE GERÇEKLEŞECEK Merakla takip edilen ALES sınavı Eylül ayında gerçekleşecek. ÖSYM'de yer alan bilgilere göre ALES/2 19 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES NEDİR? ALES sınavı, 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak olan atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek olan adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemi olarak bilinmektedir.