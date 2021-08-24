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ALES sınavı ne zaman? 2021 ALES sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

24.08.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES sınavına başvuruların alınması sonrası sınavın tarihi merak edilmeye başlandı. Adaylar başvurularını önceki günlerde tamamlamıştı. Sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığı da merak konusu oldu. Peki ALES sınavı ne zaman? 2021 ALES sınavı sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

ALES sınavının tarihi başvuruda bulunan adaylar tarafından merak ediliyor. Akademik kariyer yapmak isteyenler için düzenlenen sınavın yakın süreçte gerçekleşmesi bekleniyor. Peki ALES sınavı ne zaman yapılacak?

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ile akademik kariyerlerine isteyen kişiler tarafından ALES sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

19 EYLÜL'DE GERÇEKLEŞECEK

19 EYLÜL'DE GERÇEKLEŞECEK
Merakla takip edilen ALES sınavı Eylül ayında gerçekleşecek. ÖSYM'de yer alan bilgilere göre ALES/2 19 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES NEDİR?

ALES NEDİR?
ALES sınavı, 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak olan atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek olan adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemi olarak bilinmektedir.
ALES sınav başvuru ücreti bu yıl için 145 TL olarak belirlendi. Başvurular ise elektronik ortam üzerinden alındı.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav ALES
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