ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES sonuç tarihi...

19 Eylül Pazar günü tamamlanan ALES'te adaylara 100 soruyu doğru yanıtlayabilmeleri için 150 dakika süre tanındı. ALES sonuçlarına ÖSYM 'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) " https://sonuc.osym.gov.tr " adresi üzerinden ulaşılacak. İşte merak edilenler...

ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden görüntülenecek olan sonuçlara T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ulaşılacak.