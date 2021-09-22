ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES sonuç tarihi...

19 Eylül Pazar günü tamamlanan ALES'te adaylara 100 soruyu doğru yanıtlayabilmeleri için 150 dakika süre tanındı. ALES sonuçlarına ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) "https://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılacak. İşte merak edilenler...
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES, 81 ildeki 90 merkezde gerçekleştirildi.
ALES/2'nin sonuçlarının 14 Ekim tarihinde açıklanacağı belirtildi.
ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden görüntülenecek olan sonuçlara T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ulaşılacak.
Öğrencilerin evine sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum