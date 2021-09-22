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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES sonuç tarihi...

22.09.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. ALES/2'ye giren adaylara sınavda sözel ve sayısal olmak üzere 100 soru yöneltildi. Sınava katılım gösteren binlerce adayın gözleri sınav sonucuna ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte merak edilenler...

19 Eylül Pazar günü tamamlanan ALES'te adaylara 100 soruyu doğru yanıtlayabilmeleri için 150 dakika süre tanındı. ALES sonuçlarına ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) "https://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılacak. İşte merak edilenler...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES, 81 ildeki 90 merkezde gerçekleştirildi.
ALES/2'nin sonuçlarının 14 Ekim tarihinde açıklanacağı belirtildi.
ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden görüntülenecek olan sonuçlara T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ulaşılacak.
Öğrencilerin evine sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM ALES
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