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  4. Alevler geceyi aydınlattı: Diyarbakır'da büyük yangın! Yerleşim yerlerine de sıçradı... 3 ölü, çok sayıda yaralı var

Alevler geceyi aydınlattı: Diyarbakır'da büyük yangın! Yerleşim yerlerine de sıçradı... 3 ölü, çok sayıda yaralı var

21.06.2024 01:21
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında çıkan yangın, etkili olan rüzgar sebebiyle hızla yayıldı. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Diyarbakır Valisi, 2 noktada yangın kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangın, gece saatlerinde Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı arasındaki bölgede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı. Kırsal Köksalan ve çevresindeki köylere sıçrayan yangın için bölgeye Diyarbakır ve Mardin’den çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, sağlık, jandarma, UMKE, AFAD ve belediye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait 2 TOMA ve 4 tanker sevk edildi.

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"2 NOKTADA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

Diyarbakır Valisi: "Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. 3 noktada devam eden yangında 2 kırsal mahallede yangın kontrol altına alındı"

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CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ

Yangında can kaybı 3'e yükseldi. Yaralı sayısının 12 olduğu açıklandı.

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VALİ ACI HABERİ AÇIKLADI: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangının olduğu bölgeye gelen Vali Ali İhsan Su, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Anızdan kaynaklı bir yangın. Bu yıl çok yağış olunca otlar da fazla uzamış ve anız yangını ile birlikte yanarak geniş bir alana yayılmış. Maalesef 2 vatandaşımız da ot yangının arasında kalarak hayatını kaybetti. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın olan mahallelerde söndürme çalışmaları sürüyor. Jandarma komutanımız, kaymakamımız, ekiplerimiz, itfaiyemiz, orman teşkilatımızla alandayız. Söndürme çalışmalarımız sürüyor" dedi.

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Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express

Diyarbakır'da büyük yangın: İşte bölgeden fotoğraflar!

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Anahtar Kelimeler:
yangın Diyarbakır Mardin
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