Aleyna tilki nasıl keşfedildi? İşte ünlü yıldızın tırmandığı şöhret basamakları…

Sosyal medya ve magazin gündeminin her yaptığı olay olan yıldızı Aleyna Tilki, genç yaşına rağmen popülerliğini giderek artırıyor. Sık sık magazin gündeminde yer alan Aleyna Tilki, birçok insanın aklında ‘Beni parmakla gösteriyorlar’ ifadesi ile yer etmişti. 2000 doğumlu olan Aleyna Tilki, yaşına rağmen başardığı şeylerle sık sık gündeme gelirken, söyledikleriyle de oldukça konuşuluyor. İşte Aleyna Tilki’nin şöhret hikayesi…

Türkiye’nin en genç pop yıldızı!

2000 yılında doğan Aleyna Tilki, çok küçük yaştan beri müziğe ilgi duydu. 8 Yaşında şarkı söylediği bir videonun ortaya çıkmasıyla bir süre konuşulan Aleyna Tilki, çevresinden aldığı olumlu tepkiler ile kariyerini bu yönde çizmeye karar verdi.

Aslen Konyalı olan Tilki’nin babası askeriye memuru iken, annesi ise özel bir kız yurdu işletmecisi olarak görev yapıyor.

Aleyna Tilki’nin babası ve annesi 2017 yılında boşanma kararı almış, Aleyna Tilki ve kardeşi Ayça Tilki annesiyle beraber yaşamaya başladı.

Babası Mehmet Tilki, bir dönem kredi kartı borcu ile gündeme geldi.