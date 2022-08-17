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  4. ALG Spor, Brann maçının hazırlıklarını tamamladı

ALG Spor, Brann maçının hazırlıklarını tamamladı

17.08.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALG Spor, Brann maçının hazırlıklarını tamamladı

SUBOTİCA (AA) - UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ALG Spor, 1. turda Norveç'in Brann takımıyla yarın yapacağı maçın hazırlıklarını Sırbistan’ın Subotica kentinde tamamladı.

Maçın oynanacağı TSC Arena'da teknik direktör Hasan Vural yönetimde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Düz koşu ve ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda top çalma ve taktik çalışmasıyla son buldu.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep ekibi, maç saatini beklemeye başladı.

Brann ile ALG Spor arasında TSC Arena'da oynanacak mücadele TSİ 18.00'de başlayacak.

ALG Spor, Brann maçının hazırlıklarını tamamladı

ALG Spor, Brann maçının hazırlıklarını tamamladı

ALG Spor, Brann maçının hazırlıklarını tamamladı

ALG Spor, Brann maçının hazırlıklarını tamamladı

ALG Spor, Brann maçının hazırlıklarını tamamladı

ALG Spor, Brann maçının hazırlıklarını tamamladı

ALG Spor, Brann maçının hazırlıklarını tamamladı

ALG Spor, Brann maçının hazırlıklarını tamamladı

ALG Spor, Brann maçının hazırlıklarını tamamladı

ALG Spor, Brann maçının hazırlıklarını tamamladı

ALG Spor, Brann maçının hazırlıklarını tamamladı

ALG Spor, Brann maçının hazırlıklarını tamamladı
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Anahtar Kelimeler:
Brann hazırlık şampiyonlar ligi

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