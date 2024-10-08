Alina Boz'un Rus annesini görenler gözlerine inanamadı! 'Annesi değil ablası gibi'

Aşk 101, Maraşlı, Vatanım Sensin, Paramparça ve son olarak Bir Peri Masalı dizisinde rol alan Alina Boz hayat verdiği karakterlerle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Önceki İçerik Sonraki İçerik

ANNESİYLE GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz aralık ayında Türk yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmeci Umut Evirgen ile nikah masasına oturan güzel oyuncu son dönemde hamilelik iddiaları ile gündemdeydi.

Alina Boz hamilelik iddialarına nokta koymuş ve "Şimdilik gündemimizde yok, zamanı gelince tabii ki inşallah" demişti.

Bir süredir ekranlardan da uzak kalan Alina Boz şimdi de Rus annesi ile gündem oldu. Alina Boz'un annesi Olga Boz'u görenler gözlerine inanamadı.

YORUM YAĞDI Güzel oyuncunun annesi ile fotoğraflarına sosyal medyada; ''Güzelliğin nereden geldiği belli oldu'', ''Güzellik genetikmiş'', ''Annesi değil ablası gibi'' şeklinde yorumlarda bulundular.