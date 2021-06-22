Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Selçuk Tektaş ne iş yapıyor?

Televizyon ekranlarının sevilen ismi Alişan'ın erkek kardeşi Selçuk Tektaş, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kovid-19 nedeniyle hastanelik olan Tektaş'ın sağlık durumu merak edilirken, özel hayatı ve mesleği araştırılmaya başlandı. PekiAlişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Selçuk Tektaş ne iş yapıyor? İşte ayrıntılar...

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir?

Ünlü şarkıcı Alişan'ın erkek kardeşi olan Selçuk Tektaş, bugün en çok aranan başlıklar arasında yer aldı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI Koronavirüs testi pozitif çıkan Tektaş, bugün fenalaşınca yoğun bakımına kaldırıldı. Sağlık durumunun yanı sıra özel hayatı da merak edilmeye başlandı.

SELÇUK TEKTAŞ KİDMİR? 45 yaşındaki Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz günlerde 39 yaşına bastı.

MENAJERLİK YAPIYOR Kardeş olmanın yanı sıra iş arkadaşı da olan Tektaş, abisi Alişan'ın menajerliğini yapıyor.