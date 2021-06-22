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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Selçuk Tektaş ne iş yapıyor?

22.06.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. Koronavirüse yakalanan Tektaş, yoğun bakıma kaldırılmasıyla gündem oldu. Alişan'ın kardeşi olduğunu öğrenenler Tektaş'ın özel hayatı ve mesleğini araştırmaya başladı. Peki Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizde...

Televizyon ekranlarının sevilen ismi Alişan'ın erkek kardeşi Selçuk Tektaş, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kovid-19 nedeniyle hastanelik olan Tektaş'ın sağlık durumu merak edilirken, özel hayatı ve mesleği araştırılmaya başlandı. PekiAlişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Selçuk Tektaş ne iş yapıyor? İşte ayrıntılar...

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir?

Ünlü şarkıcı Alişan'ın erkek kardeşi olan Selçuk Tektaş, bugün en çok aranan başlıklar arasında yer aldı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
Koronavirüs testi pozitif çıkan Tektaş, bugün fenalaşınca yoğun bakımına kaldırıldı. Sağlık durumunun yanı sıra özel hayatı da merak edilmeye başlandı.

SELÇUK TEKTAŞ KİDMİR?

SELÇUK TEKTAŞ KİDMİR?
45 yaşındaki Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz günlerde 39 yaşına bastı.

MENAJERLİK YAPIYOR

MENAJERLİK YAPIYOR
Kardeş olmanın yanı sıra iş arkadaşı da olan Tektaş, abisi Alişan'ın menajerliğini yapıyor.

İKİ KIZ BABASI

İKİ KIZ BABASI
Öte yandan 2009 tarihinde Merve Tektaş ile hayatını birleştiren Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
Alişan
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