HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alkolmetreye üflememek için elinden geleni yaptı...“Ekmeğimden olurum”

Alkolmetreye üflememek için elinden geleni yaptı...“Ekmeğimden olurum”

20.10.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da trafik polis ekiplerinin uygulama noktasından kaçarken bir diğer uygulama noktasında yakalanan sürücü, alkolmetreye üflememek için polislere uzun süre dil döktü.

Bursa’da trafik polis ekiplerinin uygulama noktasından kaçarken bir diğer uygulama noktasında yakalanan sürücü, alkolmetreye üflememek için polislere uzun süre dil döktü. Polisin "üflemezsen ehliyetine 2 yıl el koyacağım" demesi üzerine sürücü, “Beni tutuklayın, ekmeğimden olurum” dedi. Alkolmetreye üfleyen sürücü 0.47 promil çıkınca ekiplere, “Beni yanlış anladınız ağabey” ifadelerini kullandı. Polis ile sürücünün ilginç diyaloğu saniye saniye kameraya yansıdı. Çıkan alkol sonucu sınır altında kaldığı için sürücünün ehliyetine el konulmadı
Olay, merkez Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesi üzerindeki uygulama noktasında yaşandı. E. A. yanında bulunan arkadaşı ile 16 KPV plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, polis ekiplerinin cadde üzerinde kurduğu uygulama noktasını görünce ara sokaktan kaçmak istedi. Fakat girdiği ara sokakta da trafik polislerini gören Arslan, bu kez de aracını "park ediyormuş" gibi yaptı. Durumu anlayan polisler, E.A.’dan ehliyet ve ruhsat istedi. Bir süre arkadaşıyla ekiplere direnen E.A ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirildi. Sürücünün hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri sürücüye alkol testi yapmak istedi. Alkol testini duyunca çeşitli bahanelere sığınan sürücü alkol metreyi üflememek için dakikalarca polis memurunu oyaladı.
“Ekmeğimden olurum”
Bir süre alkol testini kabul etmeyen sürücü, “Ben minibüs şoförüyüm. Abi trafikte değilim aracımı buraya park ettim” diyerek kendini savunmaya çalıştı.
Daha sonra çeşitli bahaneler üreten sürücü bu kez de “Dolmuş şoförüyüm. Gözünü seveyim, ekmeğimden olurum” diyerek kendini kurtarmaya çalışsa da önüne gelen alkolmetreyi görünce “Beni tutuklayın” dedi.
Bir süre polis memurunu oyaladıktan sonra alkol metreye üfleyen sürücü 0.47 promille sınırın altında çıktı. Polis memurunun “Yasal sınırın altındasınız” diye belirtmesi üzerine Arslan, yaşadığı arbedeyi bir kenara bırakıp “Beni yanlış anladınız” diyerek rahat bir nefes aldı.

Alkolmetreye üflememek için elinden geleni yaptı...“Ekmeğimden olurum”

Alkolmetreye üflememek için elinden geleni yaptı...“Ekmeğimden olurum”

Alkolmetreye üflememek için elinden geleni yaptı...“Ekmeğimden olurum”

Alkolmetreye üflememek için elinden geleni yaptı...“Ekmeğimden olurum”

Alkolmetreye üflememek için elinden geleni yaptı...“Ekmeğimden olurum”

Alkolmetreye üflememek için elinden geleni yaptı...“Ekmeğimden olurum”

Alkolmetreye üflememek için elinden geleni yaptı...“Ekmeğimden olurum”

Alkolmetreye üflememek için elinden geleni yaptı...“Ekmeğimden olurum”

Alkolmetreye üflememek için elinden geleni yaptı...“Ekmeğimden olurum”

Alkolmetreye üflememek için elinden geleni yaptı...“Ekmeğimden olurum”

Alkolmetreye üflememek için elinden geleni yaptı...“Ekmeğimden olurum”
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bursa

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

Cesedi krokiyle bulundu! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Cesedi krokiyle bulundu! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

İlginizi Çekebilir

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Akılalmaz zararları var: Perişan olmak istemiyorsanız hemen bırakın

Akılalmaz zararları var: Perişan olmak istemiyorsanız hemen bırakın

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.