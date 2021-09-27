Almanya seçim sonuçları açıklandı mı? Almanya başbakanı kim oldu? Kim kazandı?

Almanya seçim sonuçları açıklandı. Seçimi kazanan parti oyların yüzde 25,8'ini aldı. Kazanana en yakın oyu alan ise Merkel'in partisi Hristiyan Birlik idi. Hristiyan Birlik yüzde 24,1'de kaldı. Ancak Başbakan Merkel'in koalisyon kurulana kadar görevde kalacağı ve koalisyon müzakerelerinin de Noel'e kadar uzayabileceği bilgisi aktarıldı. İşte merak edilenler...