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Almanya seçim sonuçları açıklandı mı? Almanya başbakanı kim oldu? Kim kazandı?

27.09.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da Angela Merkel döneminin sona ermesiyle Almanlar sandığa gitti. 60 milyon 400 bin seçmenin oy kullandığı ülkede oyların yüzde 25,8'ini alan parti kazanan taraf oldu. Almanlar; Hristiyan Birlik (CDU/CSU), Yeşiller Partisi (GRN), Hür Demokrat Parti (FDP), Almanya için Alternatif (AfD), Sosyal Demokrat Parti (SPD) partilerine oy verdi.

Almanya seçim sonuçları açıklandı. Seçimi kazanan parti oyların yüzde 25,8'ini aldı. Kazanana en yakın oyu alan ise Merkel'in partisi Hristiyan Birlik idi. Hristiyan Birlik yüzde 24,1'de kaldı. Ancak Başbakan Merkel'in koalisyon kurulana kadar görevde kalacağı ve koalisyon müzakerelerinin de Noel'e kadar uzayabileceği bilgisi aktarıldı. İşte merak edilenler...

ALMANYA BAŞBAKANI KİM OLDU?

Almanya seçimlerini Sosyal Demokrat Parti kazandı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) 60 milyon 400 bin kişinin oy kullandığı ülkede oyların yüzde 25,8'ini aldı.
Armin Laschet önderliğindeki Merkel'in partisi Hristiyan Birlik (CDU/CSU) 24,1'de kaldı. Yeşiller Partisi (GRN) ise yüzde 14,6 oy alarak tarihi rekorunu kırdı.
SPD'nin parlamentodaki sandalye sayısı 205, CDU/CSU'nun 194 olacağı aktarıldı. Annalena Baerbock'un başını çektiği Yeşiller Partisi (GRN) yüzde 14,8 oy aldı. Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 11,5 oy aldı.
Kimi zaman ırkçı ifadeleriyle ön plana çıkan ve bu söylemleri nedeniyle tepki çeken Almanya için Alternatif (AfD) Parti yüzde 10,3 oy aldı. Böylece seçimi beşinci sırada tamamladı.
Almanya'nın yeni başbakanı Scholzomat' diye anılan SPD'li siyasetçi Olaf Scholz oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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