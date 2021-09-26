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Almanya seçimleri sonucu belli oldu mu? 2021 Almanya seçim sonuçları açıklandı mı?

26.09.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya seçimlerinin sonuçları merak ediliyor. Angela Merkel’in aday olmayacağı Almanya seçimleri için beklenen gün bugündü. 60 milyonu aşkın seçmen seçimlerde oy kullanmış olacak. Peki Almanya seçimleri sonucu belli oldu mu? 2021 Almanya seçim sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

Angela Merkel, Almanya seçimlerinde aday olmayacak. Dünya devletleri tarafından Almanya seçimleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki Almanya seçimleri sonucu belli oldu mu?

ALMANYA SEÇİMLERİ SONUCU BELLİ OLDU MU?

Almanya seçimlerinin sonuçları merak ediliyor. Almanya'da halk, 20. dönem Federal Meclis’i (Bundestag) belirlemek için sandığa gitti.
Ülke seçmenleri, sabah erken saatlerde oy kullanmak için seçim merkezlerine gitmeye başladı. Yerel saatle 08.00’de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi saat 18.00’e dek (TSİ 19.00) sürecek.
Yaklaşık 60,4 milyon seçmen seçimlerde oy kullanma hakkına sahip. Seçimlere 47 parti katılım sağlayacak. 6 bin 211 adayın yarıştığı seçimlerde 16 eyalette 299 seçim bölgesinde 85 bin sandık kuruldu.
709 milletvekili olan Federal Meclis'teki milletvekili sayısının, seçim sistemindeki farklı uygulama nedeniyle daha da artması beklenmekte.
Yoğun katılımın olduğu Almanya genel seçimlerinde ARD televizyonunun sandık çıkış anketine göre, Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) destek oranının başa baş gittiği görülmüştü. İki parti de oyların %25'ini aldı.
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Anahtar Kelimeler:
seçim Almanya
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