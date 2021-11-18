Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin Akça Hatun'u Fahriye Evcen'in ablasına benzerliği şaşırttı!

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç ile kamera karşısına geçen güzel oyuncu Fahriye Evcen'in ablası Ayşen Evcen'e bakın!

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Almanya doğumlu güzel oyuncu Fahriye Evcen, çerkez kökenli bir baba ve Kavala göçmeni bir annenin kızıdır.

Demet, Neşe ve Ayşen adında 3 kız kardeşi bulunan Evcen'in ablası Ayşen Evcen, diğer iki kız kardeşinin aksine göz önünde yaşamayı tercih ediyor.

Instagram hesabından hayatına dair kareler paylaşmayı ihmal etmeyen Ayşen Evcen'in, bir kız çocuğu bulunuyor.

Güzellik uzmanı olan Ayşen Evcen, kız kardeşi Fahriye Evcen'e olan benzerliğiyle de dikkatleri üzerine topluyor.