Altın fiyatlarındaki yükseliş hasır bileziğe talebi düşürdü

Son günlerde altın fiyatının yükselişe geçmesiyle altına alım talebi azaltırken, bundan en çok etkilenin dünyaca ünlü Trabzon hasır bileziği oldu. Trabzon’daki kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, 5-10 sene öncesinde hasır bileziğe olan talep oldukça fazla iken bu dönemlerde altın fiyatının yükselişe geçmesiyle bu talebin yarı yarıya düştüğünü belirtti.

Dünyadaki dalgalanmalardan en çok kuyumcuların etkilendiğini ifade eden Tonyalı, “Altın fiyatlarında şuan dalgalanma var. Dünyada olan bütün dalgalanmalar kuyumcular olarak bizi daha çok etkiliyor. Şu an yaz mevsimine göre altının gram fiyatı 40-50 TL yükseldi, ilerleyen günlerde ne olacağı meçhul. Gelen müşterilerimizin genellikle yüzde 80’i yatırım amaçlı külçe altın, burma bilezik gibi ürünleri daha çok tercih ediyor” dedi.