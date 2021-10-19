HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Altın fiyatlarındaki yükseliş hasır bileziğe talebi düşürdü

Altın fiyatlarındaki yükseliş hasır bileziğe talebi düşürdü

19.10.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram fiyatı 530 liraya ulaşan altın, Trabzon hasır bileziğe olan talebi yarıya yarıya düşürdü. Dünyaca üne sahip coğrafi işaretli Trabzon hasırın takım fiyatı 40 bin TL'den başlıyor. Kuyumcular, 5-10 yıl önce gelen müşterilerin, mutlaka hasır bilezik alarak dükkandan ayrıldığını, şimdi ise yükselen altın fiyatları nedeniyle taleplerin çok azaldığını söylüyor.

Son günlerde altın fiyatının yükselişe geçmesiyle altına alım talebi azaltırken, bundan en çok etkilenin dünyaca ünlü Trabzon hasır bileziği oldu. Trabzon’daki kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, 5-10 sene öncesinde hasır bileziğe olan talep oldukça fazla iken bu dönemlerde altın fiyatının yükselişe geçmesiyle bu talebin yarı yarıya düştüğünü belirtti.

Dünyadaki dalgalanmalardan en çok kuyumcuların etkilendiğini ifade eden Tonyalı, “Altın fiyatlarında şuan dalgalanma var. Dünyada olan bütün dalgalanmalar kuyumcular olarak bizi daha çok etkiliyor. Şu an yaz mevsimine göre altının gram fiyatı 40-50 TL yükseldi, ilerleyen günlerde ne olacağı meçhul. Gelen müşterilerimizin genellikle yüzde 80’i yatırım amaçlı külçe altın, burma bilezik gibi ürünleri daha çok tercih ediyor” dedi.

TALEP YARI YARIYA AZALDI

Altın fiyatının yükselmesiyle birlikte dünyaca ünlü Trabzon hasır bileziğine olan talebin azaldığına dikkat çeken Tonyalı, “Altın yükseldikçe arz talep olayı da azalıyor. Hasır bilezik Trabzon’un medar-ı iftarı yani dünyada tek üretilen yer Trabzon. Değer bazında altının yükselmesiyle birlikte hasır bilezik yaptıranların sayısı yüzde 50 azaldı diyebilirim. Bir hasır takım ayarına göre 40 bin TL’den başlayıp 70-80 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. 5-10 sene önce altın fiyatının düşük olmasından ötürü kuyumcuya gelenlerin çoğu mutlaka hasır bilezik alırdı. Şimdi hasır bileziğe verdiği para ile düğün ağırlığını yapabiliyor, dolayısıyla talep azaldı” diye konuştu.

BİR ARAP TURİST, 100 AVRUPALI TURİSTTEN DAHA İYİ

BİR ARAP TURİST, 100 AVRUPALI TURİSTTEN DAHA İYİ
Yöreye yaz aylarında gelen Arap turistlerin ülkelerine dönmeleri ile müşterilerinin de azaldığına dikkat çeken Tonyalı, bir Arap turistin 100 Avrupalı turistten daha iyi olduğunu kaydetti. Tonyalı, “İki yıldır Arap turistler pandemiden dolayı pek gelmedi. Arap turistlerin altına merakı daha fazla. Bu yaz geldiler, şükürler olsun onlara bir şeyler sattık. Onların gelmesi ülkemiz için, esnaf için çok önemli. Avrupa ülkesinden 100 tane turist geleceğine 1 tane Arap turist gelmesi bizim için çok daha iyi” şeklinde konuştu. İHA
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İBB’den ‘taksi’ açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor

İBB’den ‘taksi’ açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor

Hamamı merak eden turiste taciz ve ahlaksız teklif

Hamamı merak eden turiste taciz ve ahlaksız teklif

56 yaşındaki eski mankenden çırılçıplak poz

56 yaşındaki eski mankenden çırılçıplak poz

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

İtiraflar geldi, operasyonlar başladı! Çok sayıda gözaltı

İtiraflar geldi, operasyonlar başladı! Çok sayıda gözaltı

Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı! 5 TL'lik kazı kazanla 200 bin lira kazandı

Gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı! 5 TL'lik kazı kazanla 200 bin lira kazandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.