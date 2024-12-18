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  4. Aman dikkat ciddi sorunlara yol açabilir! Ülserden korunmanın yolları

Aman dikkat ciddi sorunlara yol açabilir! Ülserden korunmanın yolları

18.12.2024 13:42
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Ülserin ihmal edilmesinin midede kanama, mide delinmesi ve tıkanma gibi ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. İbrahim Yılmaz, ülserden korunmak için doğru beslenmenin önemini vurguladı. Yağ oranı düşük, sindirimi kolay yiyecekler tüketilmesini tavsiye eden uzman isim, muz, elma, yoğurt, papatya çayı, yulaf ezmesi, bal, kabak ve haşlanmış sebzeler gibi gıdaların mideyi koruyucu etkileriyle bilindiğini ve sindirim sistemini rahatlattığını söyledi.

Ülserin mide veya onikiparmak bağırsağı gibi sindirim sistemi organlarının iç yüzeyinde oluşan açık yaralar veya doku kayıpları olduğunu belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr. İbrahim Yılmaz, mide sağlığını tehdit eden bu hastalıktan korunmada dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu.
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

“KANAMALI VE AĞRILI YARALARA YOL AÇAR”

“KANAMALI VE AĞRILI YARALARA YOL AÇAR”

Ülserin en sık görülen türlerinin mide (gastrik) ülseri ve onikiparmak bağırsağı (duodenal) ülseri olduğunu işaret eden Uzm. Dr. Yılmaz, “Ülser, mideyi ve onikiparmak bağırsağını sindirim enzimlerinden koruyan mukus tabakasının azalması sonucu ortaya çıkar ve sindirim asitleri bu korunmasız tabakalara zarar vererek kanamalı, ağrılı yaralara yani ülser oluşumuna sebebiyet verir” şeklinde konuştu.

“AŞIRI BAHARATLI YİYECEKLER İLE ASİTLİ İÇECEKLER MİDDEYİ TAHRİŞ EDEBİLİR”

“AŞIRI BAHARATLI YİYECEKLER İLE ASİTLİ İÇECEKLER MİDDEYİ TAHRİŞ EDEBİLİR”

Bazı besinlerin mideyi tahriş ederek ülseri tetikleyebileceğini veya mevcut ülser semptomlarını kötüleştirebileceğini dile getiren Uzm. Dr. Yılmaz, bunlar arasında aşırı baharatlı yiyecekler, asitli içecekler (kahve, çay, kola ve gazlı içecekler), alkollü içecekler, turşu ve sirke gibi asidik gıdalar ve kızartılmış veya ağır yağlı yiyeceklerin bulunduğunu söyledi.

ÜLSERE YOL AÇAN HATALAR

ÜLSERE YOL AÇAN HATALAR

Uzm. Dr. Yılmaz, ülsere yol açan bazı yanlışları ise şöyle sıraladı:

Düzensiz beslenme: Öğün atlamak veya uzun süre aç kalmak mide asidini artırarak mukozayı tahriş edebilir.

Sigara kullanımı: Nikotin, mide asidini artırarak ülser riskini artırır.

Aşırı ağrı kesici kullanımı: Özellikle nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAID'ler), midenin koruyucu tabakasına zarar verebilir.

Genetik yatkınlık, alkol, kahve alışkanlığı ve kortizonlu ilaçlar: Diğer muhtemel nedenler arasında genetik yatkınlık (irsiyet) , kortizon türü ilaçlar, alkol, kahve alışkanlığı, çevre kirliliği sayılabilir.”

“STRES DE ÜLSERE NEDEN OLABİLİR”

“STRES DE ÜLSERE NEDEN OLABİLİR”

Uzm. Dr. Yılmaz, “Stres de mide asidi üretimini artırarak mukozayı zayıflatabilir. Ayrıca stres nedeniyle düzensiz beslenme alışkanlıkları ve zararlı gıdalara yönelmenin de ülseri tetikleyebilir” dedi.

HASTALARA İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ

HASTALARA İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ

Ülser hastaları için önerilen beslenme şeklinin mideyi tahriş etmeyen ve asit üretimini artırmayan gıdaları içermesi gerektiğini işaret eden Uzm. Dr. Yılmaz, şu önerilerde bulundu:

“Düzenli ve küçük öğünlerle beslenin. Ilık ve hafif gıdaları tercih edin. Yağ oranı düşük, sindirimi kolay yiyecekler tüketin. Sağlıklı, planlı, programlı bir beslenme düzeni benimseyin. Bunun için kızartma, aşırı şekerli, tuzlu, yağlı besinlerden mümkün olduğunca uzak durun. Bol sıvı tüketin. Fazla kafein tüketimi ülserin tetiklenmesine sebep olabileceği için çay ve kahve tüketiminizi azaltın. Hafif, buharda pişmiş yemekleri tüketin. Daha az, daha sık porsiyonlarla beslenin. Midenizin uzun süre boş kalmasını önlemek amacıyla ara öğünleri ihmal etmeyin.”

Anahtar Kelimeler:
mide kanaması ülser Mide‎
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