Aman dikkat ciddi sorunlara yol açabilir! Ülserden korunmanın yolları

Ülserin mide veya onikiparmak bağırsağı gibi sindirim sistemi organlarının iç yüzeyinde oluşan açık yaralar veya doku kayıpları olduğunu belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr. İbrahim Yılmaz, mide sağlığını tehdit eden bu hastalıktan korunmada dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu.
Ülserin en sık görülen türlerinin mide (gastrik) ülseri ve onikiparmak bağırsağı (duodenal) ülseri olduğunu işaret eden Uzm. Dr. Yılmaz, “Ülser, mideyi ve onikiparmak bağırsağını sindirim enzimlerinden koruyan mukus tabakasının azalması sonucu ortaya çıkar ve sindirim asitleri bu korunmasız tabakalara zarar vererek kanamalı, ağrılı yaralara yani ülser oluşumuna sebebiyet verir” şeklinde konuştu.
Bazı besinlerin mideyi tahriş ederek ülseri tetikleyebileceğini veya mevcut ülser semptomlarını kötüleştirebileceğini dile getiren Uzm. Dr. Yılmaz, bunlar arasında aşırı baharatlı yiyecekler, asitli içecekler (kahve, çay, kola ve gazlı içecekler), alkollü içecekler, turşu ve sirke gibi asidik gıdalar ve kızartılmış veya ağır yağlı yiyeceklerin bulunduğunu söyledi.
Uzm. Dr. Yılmaz, ülsere yol açan bazı yanlışları ise şöyle sıraladı:
“Düzensiz beslenme: Öğün atlamak veya uzun süre aç kalmak mide asidini artırarak mukozayı tahriş edebilir.
Sigara kullanımı: Nikotin, mide asidini artırarak ülser riskini artırır.
Aşırı ağrı kesici kullanımı: Özellikle nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAID'ler), midenin koruyucu tabakasına zarar verebilir.
Genetik yatkınlık, alkol, kahve alışkanlığı ve kortizonlu ilaçlar: Diğer muhtemel nedenler arasında genetik yatkınlık (irsiyet) , kortizon türü ilaçlar, alkol, kahve alışkanlığı, çevre kirliliği sayılabilir.”
Uzm. Dr. Yılmaz, “Stres de mide asidi üretimini artırarak mukozayı zayıflatabilir. Ayrıca stres nedeniyle düzensiz beslenme alışkanlıkları ve zararlı gıdalara yönelmenin de ülseri tetikleyebilir” dedi.
Ülser hastaları için önerilen beslenme şeklinin mideyi tahriş etmeyen ve asit üretimini artırmayan gıdaları içermesi gerektiğini işaret eden Uzm. Dr. Yılmaz, şu önerilerde bulundu:
“Düzenli ve küçük öğünlerle beslenin. Ilık ve hafif gıdaları tercih edin. Yağ oranı düşük, sindirimi kolay yiyecekler tüketin. Sağlıklı, planlı, programlı bir beslenme düzeni benimseyin. Bunun için kızartma, aşırı şekerli, tuzlu, yağlı besinlerden mümkün olduğunca uzak durun. Bol sıvı tüketin. Fazla kafein tüketimi ülserin tetiklenmesine sebep olabileceği için çay ve kahve tüketiminizi azaltın. Hafif, buharda pişmiş yemekleri tüketin. Daha az, daha sık porsiyonlarla beslenin. Midenizin uzun süre boş kalmasını önlemek amacıyla ara öğünleri ihmal etmeyin.”