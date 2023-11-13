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  4. Amatör balıkçı yakaladı! Poşete sığmadı, sırtlayarak götürdü: Tam 41 kilo

Amatör balıkçı yakaladı! Poşete sığmadı, sırtlayarak götürdü: Tam 41 kilo

13.11.2023 16:25 | Son Güncelleme:
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Antalya'da amatör balıkçı Rüştü Mert Kesmen, olta ile 1,6 metre uzunluğunda, 41 kilo ağırlığında akya (kuzu) balığı yakaladı. Kesmen'in balığı karaya çıkartıp, sırtında taşıdığı anları ise arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı. Kesmen ise "Balığı sırtlayarak götürdüm çünkü poşete sığmadı. O kadar büyük poşet bulamadık." diye konuştu.

Alanya Kalesi açıklarında tekneyle denize açılan Rüştü Mert Kesmen ve arkadaşı, balık tutmak için olta attı. Bir süre sonra oltasına balık takıldığını fark eden Kesmen, makarayı sarmaya başladı. Kesmen, yoğun uğraşlarla tekneye çıkarabildiği balığın akya olduğunu gördü. Kıyıya getirilen balığın 1,6 metre uzunluğunda, 41 kilo ağırlığında olduğu belirtildi.


Günün önemli manşetleri

"RÜŞTÜ ZOR MU TAŞIYORSUN? KALEYE KARŞI POZ VER"

Kesmen'in balığı karaya çıkartıp, sırtında taşıdığı anları ise arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı. Arkadaşının o anlarda, "Rüştü zor mu taşıyorsun? Kaleye karşı poz ver" dediği duyuldu.

"HEDEFİMİZİ TUTTURDUK"

"HEDEFİMİZİ TUTTURDUK"

Rüştü Mert Kesmen ise şöyle konuştu:

"Oltayla yakaladım. İlk önce küçük canlı balık yakaladık. O küçük balığı yem yaptık. Yaklaşık 10 dakikada yukarı çektik. Hedefimizde, kuzu balığı vardı. Hedefimizi tutturduk.

"SIRTLAYARAK GÖTÜRDÜM ÇÜNKÜ POŞETE SIĞMADI"

"SIRTLAYARAK GÖTÜRDÜM ÇÜNKÜ POŞETE SIĞMADI"

Şimdiki hedefim, 150 kiloluk orkinos yakalamak. Balığı sırtlayarak götürdüm çünkü poşete sığmadı. O kadar büyük poşet bulamadık." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
balık antalya
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