Amatör balıkçı yakaladı! Poşete sığmadı, sırtlayarak götürdü: Tam 41 kilo

Alanya Kalesi açıklarında tekneyle denize açılan Rüştü Mert Kesmen ve arkadaşı, balık tutmak için olta attı. Bir süre sonra oltasına balık takıldığını fark eden Kesmen, makarayı sarmaya başladı. Kesmen, yoğun uğraşlarla tekneye çıkarabildiği balığın akya olduğunu gördü. Kıyıya getirilen balığın 1,6 metre uzunluğunda, 41 kilo ağırlığında olduğu belirtildi.