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  4. Anadolu'dan kaçırılan 4 bin 250 yıllık gaga ağızlı testi Türkiye'ye iade edildi

Anadolu'dan kaçırılan 4 bin 250 yıllık gaga ağızlı testi Türkiye'ye iade edildi

26.10.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu'nun kadim uygarlıklarından Hattiler dönemine ait, yaklaşık 4 bin 250 yıllık altın gaga ağızlı testi, Türkiye'ye iade edildi ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Eserin iade töreni, sergileneceği Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yapıldı.

Anadolu'da yaşamış Hattiler dönemine ait 4 bin 250 yıllık altın gaga ağızlı testi, Londra'daki müzede tespit edilerek Türkiye'ye iade edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'deki yerini alan eserin kimliği belirsiz kişilerce bağlamından koparıldığını belirterek, "Bu kültürel miras, bağlı bulunduğu ve ait olduğu topraklara geri dönmüştür" dedi.

ALTIN GAGA AĞIZLI TESTİ, İNGİLTERE TARAFINDAN İADE EDİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı, Anadolu'da yaşamış Hattiler dönemine ait 4 bin 250 yıl öncesine ait altın gaga ağızlı testiyi, İngiltere'deki müzede tespit etti.
Testinin sanat koleksiyoncusu Arthur Gilbert tarafından 1989 yılında Los Angelas'tan, altın ve gümüş eserler koleksiyonunu tamamlamak için satın alındığı ve Londra'daki Vctoria-Albert Müzesi'ne ödünç verildiği tespit edildi. Kaçak kazılardan elde edilen ve Anadolu'dan yasa dışı yollarla çıkarıldığı tespit edilen eserin Türkiye'ye iadesi için Arthur Gilbert'in kurucusu olduğu Gilbert Sanat Vakfı ile iletişime geçildi.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ
Gilbert Sanat Vakfı yetkilileri, altından mamul edilen gaga ağızlı testiyi aldığı dönemde yasa dışı geçmişi hakkında bir bilgisi olmadığını bildirdi. Bakanlık uzmanları benzer eserlerle karşılaştırarak, eserin Hattiler döneminde tarihlendiğini doğrulayan verileri sanat vakfına gönderdi. Gilbert Sanat Vakfı ise eserin metal bileşenlerinin kimyasal analiz sonuçlarını bakanlıkla paylaştı.
Araştırmalar sonucunda gaga ağızlı testinin Alacahöyük ile Mahmatlar’daki arkeolojik kazılarda bulunan diğer eserlerle yakından ilişkili olduğu, benzer örneklerin Çorum ve Amasya’daki Hatti yerleşiminin arkeolojik kazıları sırasında bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine Gilbert Sanat Vakfı, stil-kritik inceleme raporlarıyla kökeni Anadolu olduğu belirlenen, seçkin yöneticiler tarafından kutsal törenler sırasında içki içmek için kullanıldığı tahmin edilen gaga ağızlı testiyi Türkiye’ye iade etti.

"ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK"

"ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK"
Gilbert Sanat Vakfı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı iş birliği sonucunda Türkiye'ye iade edilerek Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yerini alan eser için tören düzenlendi. Törende konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin, yasa dışı yollarla topraklarından koparılmış kültür varlıklarının iadesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri Ersoy
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