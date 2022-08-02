HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görme engellilere özel bölüm açıldı

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görme engellilere özel bölüm açıldı

02.08.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzedeki 22 ikonik eserin replikasının ziyaretçilerin dokunmasına uygun şekilde tasarlandığı, sesli bilgilendirme sistemi ve Brail alfabesiyle hazırlanan tanıtıcı kartların yer aldığı özel bölümle görme engellilerin müzeyi ziyaret etmesine imkan sağlanıyor

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görme engellilerin eserlere dokunabilmesine imkan veren, sesli bilgilendirme sistemi ve Brail alfabeli tanıtıcı kartlarla desteklenen özel bölüm açıldı.

​​​​​​​Bongo Art Project'in 23 sponsorun katkısıyla kurduğu bölüm, "engelsiz müze" sloganıyla kurulacak erişilebilir müzelerin ilk adımını oluşturdu.

TÜBİTAK SAGE'nin ana sponsor olduğu projede, Mağara Dönemi'nden Urartu Dönemi'ne kadar Anadolu topraklarında yer almış medeniyetlere ait 22 ikonik eserin replikası yer aldı.

Eserler, hem hiç göremeyenler hem de az görenler düşünülerek sıralandı. Sarı renk kullanılarak hazırlanan replikalar siyah zemin üzerine yerleştirildi, özel aydınlatmayla objeler az görenler için algılanabilir hale getirildi.

Özel bölümdeki eserler sesli betimleme, Brail alfabesiyle hazırlanmış tanıtım kartları ile taş, ahşap, seramik gibi sergilenen esere ait parçalarla desteklendi.

- Tüm engelli gruplarını kapsayacak şekilde geliştirilecek

Bongo Art Project Kurucusu Çiğdem Aslantaş, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görme engelliler için hazırladıkları "erişilebilir müze" kavramını tüm engel grupları için geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Aslantaş, görme engelli çocuklardan aldıkları geri dönüşlerin oldukça mutluluk verici olduğunu ifade etti.

- Görme engelli çocuklara özel konser de verildi

Görme engelli çocuklar kendileri için tasarlanan bölümü gezdikten sonra Baby Concerts'in organize ettiği, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden bazı eserlerin hikayelerinin klasik müzik eserleriyle harmanlandığı konseri dinledi.

Konserde çocuklara flüt, çello ve keman gibi enstrümanların kabartmalı resimlerinin ve Brail alfabesiyle hazırlanan bilgi notunun yer aldığı kartlar ile özel tasarlanan 3D balerinler dağıtıldı.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görme engellilere özel bölüm açıldı

- Müzedeki 22 ikonik eserin replikasının ziyaretçilerin dokunmasına uygun şekilde tasarlandığı, sesli bilgilendirme sistemi ve Brail alfabesiyle hazırlanan tanıtıcı kartların yer aldığı özel bölümle görme engellilerin müzeyi ziyaret etmesine imkan sağlanı

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görme engellilere özel bölüm açıldı

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görme engellilere özel bölüm açıldı

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görme engellilere özel bölüm açıldı

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görme engellilere özel bölüm açıldı

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görme engellilere özel bölüm açıldı

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görme engellilere özel bölüm açıldı

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görme engellilere özel bölüm açıldı

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görme engellilere özel bölüm açıldı

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görme engellilere özel bölüm açıldı

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görme engellilere özel bölüm açıldı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
anadolu medeniyetleri müzesi

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'ın estetik doktoruna gitmişti! Serap Paköz'ü kimse tanıyamıyor

Seda Sayan'ın estetik doktoruna gitmişti! Serap Paköz'ü kimse tanıyamıyor

Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi

Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi

Bomba iddia! Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya mahkemelik oldu

Bomba iddia! Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya mahkemelik oldu

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Yeter artık, yeter

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Yeter artık, yeter

Son ankette çarpıcı sonuçlar! Oylarda büyük değişiklik...

Son ankette çarpıcı sonuçlar! Oylarda büyük değişiklik...

Kılıçdaroğlu, salondaki sloganlara böyle yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, salondaki sloganlara böyle yanıt verdi

İlginizi Çekebilir

Kendisiyle evlenip boşanmıştı! Cinsellik itirafı olay oldu

Kendisiyle evlenip boşanmıştı! Cinsellik itirafı olay oldu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

1 metre boyunda! ''Fetiş unsuru muyum yoksa...''

1 metre boyunda! ''Fetiş unsuru muyum yoksa...''

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.