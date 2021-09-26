Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıtları başladı mı? İkinci üniversite kayıtları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversite kayıt tarihleri, ikinci üniversite okumak isteyen adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. YKS sonrası süreç takip ediliyor. Peki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıtları başladı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Kayıt tarihleri de bu sebeple merak edilmeye başlandı. Buna göre 22 Eylül 2021 tarihinde başlamış olan DGS kayıtları 28 Eylül 2021 tarihinde tamamlanacak.