Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıtları başladı mı? İkinci üniversite kayıtları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversite kayıt tarihleri, ikinci üniversite okumak isteyen adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. YKS sonrası süreç takip ediliyor. Peki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıtları başladı mı?
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM KAYITLARI NE ZAMAN?
Açıköğretim Üniversite kayıtları YKS sınavının ardından başladı.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Kayıt tarihleri de bu sebeple merak edilmeye başlandı. Buna göre 22 Eylül 2021 tarihinde başlamış olan DGS kayıtları 28 Eylül 2021 tarihinde tamamlanacak.
Sağlıkta Lisans Tamamlama kayıtları 23 Eylül 2021 Perşembe- 01 Ekim 2021 Cuma tarihleri arasında gerçekleşecek.
İlgiyle takip edilen YKS ek yerleştirme kayıtları ise 04 Ekim 2021 Pazartesi- 07 Ekim 2021 Perşembe tarihleri arasında gerçekleşecek. İkinci üniversite kayıtları 8 Ekim 2021 tarihinde sonlanmış olacak.
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