Anakolu öğrencilerini taşıyordu! Tayland'daki okul gezisi trajediye dönüştü: Yanarak hayatlarını kaybettiler

Tayland'ın Pathum Thani eyaletinde okul gezisi için yola çıkan toplamda 44 anaokulu öğrencisinin ve 6 öğretmenin bulunduğu yolcu otobüsü otoyolda alev aldı.

16 ÇOCUK, ÖĞRETMEN ÖLDÜ! 25 KİŞİ KAYIP

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, otobüsün yanmasının nedeni belirtilmezken 16 çocuk ve 3 öğretmenin hayatını kaybettiği, 25 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi.

Aralarında ağır yaralıların da bulunduğu çok sayıda öğrenci olay yerine gelen ekipler tarafından çevre hastanelere sevk edildi.

Başbakan Paetongtarn Shinawatra yaptığı açıklamada, başsağlığı dileyerek hükümetin tıbbi masrafları karşılayacağını ve mağdurların ailelerine tazminat ödeneceğini ifade etti.

Olay yerinden kahreden görüntüler;Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır