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Android 12 güncellemesi ne zaman gelecek? İşte güncelleme alacak telefonlar

13.07.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda Android telefon kullanıcıları tarafından " Android 12 güncellemesi" araştırılıyor. Hangi telefon ve modellere Android 12 güncellemesinin geleceği kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. Sosyal medyada yayınlanan o listede yer alan telefonlar dikkat çekti. Peki Android 12 güncellemesi ne zaman gelecek? İşte güncelleme alacak telefonlar...

Yakın zamanda Android işletim sistemine sahip tellefonlara gelecek "Android 12 güncellemesi" şimdiden merak edilmeye başlandı. Androi kullanıcıları tarafından heyecanla beklenen güncellemenin ne zaman e hangi telefonlara geleceği sık sık araştırılıyor. Peki Android 12 güncellemesi ne zaman gelecek? İşte güncelleme alacak telefonlar...

Android 12 güncellemesi ne zaman gelecek?

Google, I/O 2021 etkinliğinde tanıtılan Android 12 için üreticilerin hazırlıkları sürüyor. Diğer yanda ise kullanıcılar tarafından 12 sürümünün hangi telefonlara geleceği araştırılmaya başlandı.
Kullanıcılar tarafından merak konusu olan o marka e modellerin bulunduğu bir liste yayınlandı. Sosyal medyada dolanan listeye göre Andorid 12 güncellemesi gelecek telefonlar haberimizde...

SAMSUNG

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Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21+ Samsung Galaxy S21 Ultra Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20+ Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S20 FE Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S10+ Samsung Galaxy S10 Lite Samsung Galaxy S10e
Samsung Galaxy Note 20 Samsung Galaxy Note 20 Ultra Samsung Galaxy Note 10 Samsung Galaxy Note 10 Lite Samsung Galaxy Note 10+ Samsung Galaxy Z Fold2 Samsung Galaxy Z Flip Samsung Galaxy Fold
Samsung Galaxy A02s Samsung Galaxy A02 Samsung Galaxy A01 Samsung Galaxy A12 Samsung Galaxy M01 Samsung Galaxy M21 Samsung Galaxy M21s Samsung Galaxy M31 Samsung Galaxy M02s Samsung Galaxy M02 Samsung Galaxy M12 Samsung Galaxy M31s Samsung Galaxy M51
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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