Yakın zamanda Android işletim sistemine sahip tellefonlara gelecek "Android 12 güncellemesi" şimdiden merak edilmeye başlandı. Androi kullanıcıları tarafından heyecanla beklenen güncellemenin ne zaman e hangi telefonlara geleceği sık sık araştırılıyor. Peki Android 12 güncellemesi ne zaman gelecek? İşte güncelleme alacak telefonlar...
Android 12 güncellemesi ne zaman gelecek?
Google, I/O 2021 etkinliğinde tanıtılan Android 12 için üreticilerin hazırlıkları sürüyor. Diğer yanda ise kullanıcılar tarafından 12 sürümünün hangi telefonlara geleceği araştırılmaya başlandı.
Kullanıcılar tarafından merak konusu olan o marka e modellerin bulunduğu bir liste yayınlandı. Sosyal medyada dolanan listeye göre Andorid 12 güncellemesi gelecek telefonlar haberimizde...
SAMSUNG
Samsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21+
Samsung Galaxy S21 Ultra
Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy S20+
Samsung Galaxy S20 Ultra
Samsung Galaxy S20 FE
Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10+
Samsung Galaxy S10 Lite
Samsung Galaxy S10e
Samsung Galaxy Note 20
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10 Lite
Samsung Galaxy Note 10+
Samsung Galaxy Z Fold2
Samsung Galaxy Z Flip
Samsung Galaxy Fold
Samsung Galaxy A02s
Samsung Galaxy A02
Samsung Galaxy A01
Samsung Galaxy A12
Samsung Galaxy M01
Samsung Galaxy M21
Samsung Galaxy M21s
Samsung Galaxy M31
Samsung Galaxy M02s
Samsung Galaxy M02
Samsung Galaxy M12
Samsung Galaxy M31s
Samsung Galaxy M51
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