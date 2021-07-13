Yakın zamanda Android işletim sistemine sahip tellefonlara gelecek "Android 12 güncellemesi" şimdiden merak edilmeye başlandı. Androi kullanıcıları tarafından heyecanla beklenen güncellemenin ne zaman e hangi telefonlara geleceği sık sık araştırılıyor. Peki Android 12 güncellemesi ne zaman gelecek? İşte güncelleme alacak telefonlar...

Android 12 güncellemesi ne zaman gelecek?

Google, I/O 2021 etkinliğinde tanıtılan Android 12 için üreticilerin hazırlıkları sürüyor. Diğer yanda ise kullanıcılar tarafından 12 sürümünün hangi telefonlara geleceği araştırılmaya başlandı.

Kullanıcılar tarafından merak konusu olan o marka e modellerin bulunduğu bir liste yayınlandı. Sosyal medyada dolanan listeye göre Andorid 12 güncellemesi gelecek telefonlar haberimizde...

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