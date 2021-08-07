Angelina Jolie, annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!

Angelina Jolie’nin biyografisini yazan Andrew Murton tarafından kaleme alınan bir gerçek, başta oyuncunun hayranları olmak üzere herkesi şoke etti.

16 YAŞINDAYKEN ANNESİNİN SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE OLDU

Kitapta, Jolie'nin 16 yaşındayken annesi Marcheline Bertrand'ın sevgilisiyle yattığı yazıyor. Uzun yıllar annesiyle arasını düzeltmek için çabalayan Jolie'nin onu kaybedince çok yıkıldığı da anlatılıyor.

Öyle ki kitaptaki bazı bölümler Angelina'nın seks hayatı hakkında çarpıcı örnekler sunuyor. Kitapta, Jolie'nin 16 yaşındayken annesi Marcheline Bertrand'ın sevgilisiyle yattığı yazıyor.

Uzun yıllar annesiyle arasını düzeltmek için çabalayan Jolie'nin onu kaybedince çok yıkıldığı da anlatılıyor.

Bir kaynağın verdiği bilgi "Marcheline o genç delikanlıya aşıktı ama Angelina onunla yattı ve daha sadece 16 yaşındaydı" şeklinde.