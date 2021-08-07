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Angelina Jolie, annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!

07.08.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Angelina Jolie hakkında ortaya çıkan yeni bir olay gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir eski eşi Brad Pitt’le yaşadığı çekişmeli boşanma davası ve çocuklarının velayet davalarıyla gündeme gelen Angelina Jolie, bambaşka bir konuyla gündeme bomba gibi düştü. Andrew Murton tarafından kaleme alınan Angelina Jolie'nin biyografisi, güzel aktrisin özel hayatı hakkında şoke eden gerçeği ortaya çıkardı. Angelina Jolie'nin yıllar önce annesinin sevgilisiyle birlikte olduğu öğrenildi.

Angelina Jolie’nin biyografisini yazan Andrew Murton tarafından kaleme alınan bir gerçek, başta oyuncunun hayranları olmak üzere herkesi şoke etti.

16 YAŞINDAYKEN ANNESİNİN SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE OLDU

Kitapta, Jolie'nin 16 yaşındayken annesi Marcheline Bertrand'ın sevgilisiyle yattığı yazıyor. Uzun yıllar annesiyle arasını düzeltmek için çabalayan Jolie'nin onu kaybedince çok yıkıldığı da anlatılıyor.
Öyle ki kitaptaki bazı bölümler Angelina'nın seks hayatı hakkında çarpıcı örnekler sunuyor. Kitapta, Jolie'nin 16 yaşındayken annesi Marcheline Bertrand'ın sevgilisiyle yattığı yazıyor.
Uzun yıllar annesiyle arasını düzeltmek için çabalayan Jolie'nin onu kaybedince çok yıkıldığı da anlatılıyor.
Bir kaynağın verdiği bilgi "Marcheline o genç delikanlıya aşıktı ama Angelina onunla yattı ve daha sadece 16 yaşındaydı" şeklinde.
Bu ilişkiyi ortaya çıkaransa yine anne Marcheline Bertrand olmuş. Sevgilisinden ayrılan kadın, yıllarca kızını affetmemiş.
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Anahtar Kelimeler:
Angelina Jolie Brad Pitt
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