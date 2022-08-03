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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlattı

03.08.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DDK'nin suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis Yediiklim Yayınları'na ait iki iş yerinde arama yapıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) suç duyurusu üzerine 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlattı.

2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun incelenmesi için dün DDK'ye talimat vermişti.

Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamış, ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılık, suç duyurusu üzerine "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açtı.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama başlattı.

Aramada polisin, burada bulunan dijital materyal ve tüm KPSS dokümanlarından birer nüsha alacağı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlattı

- DDK'nin suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis Yediiklim Yayınları'na ait iki iş yerinde arama yapıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlattı
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