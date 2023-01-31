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  4. Ankara'da kar sevinci! Sokaklar beyaz örtüyle kaplandı, kar kalınlığı 10 santimetreye kadar çıktı

Ankara'da kar sevinci! Sokaklar beyaz örtüyle kaplandı, kar kalınlığı 10 santimetreye kadar çıktı

31.01.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye günlerdir beklediği soğuk ve yağışlı havanın etkisine sonunda girdi. Ankara'da kar yağışı yüzünü gösterdi. Başkentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kent merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, kentin yüksek noktalarında ise 10 santimetreye kadar çıktı. Uzun zamandır kar yağışı bekleyen Ankaralılar sabah kendilerini sokaklara attı.

Günlerdir beklenen kar yağışı Ankara'da etkili oldu. Havaların soğuduğu başkentte dün akşama saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kar yağışının etkisiyle Ankara sokakları beyaz büründü.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE KADAR ÇIKTI

Kent merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, kentin yüksek noktalarında ise 10 santimetreye kadar çıktı.

ANKARALILARIN KAR SEVİNCİ

Şehir içinde ulaşım yavaşlarken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kentin simge yerlerinden Anıtkabir, Atakule ve Kuğulu Park'ta ise kar ile birlikte güzel görüntüler oluştu.

Uzun zamandır kar yağışı bekleyenler de sokağa çıkarak fotoğraf çekti.

Evcil hayvanlarıyla Kuğulu Park'a gelenler, kar yağışından dolayı mutlu olduklarını belirterek, burada yürüyüş yaparak karın tadını çıkardıklarını söyledi.

(DHA)

ANKARA'DAN KAR MANZARALARI

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Ankara

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