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Ankara'da metro ve otobüsler kaça kadar çalışıyor? 2021 Ankara otobüs saatleri...

27.09.2021 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da metro ve otobüslerin son sefer saatleri değişti. Son sefer saatleri yapılan düzenleme ile ileri alındı. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya ile gece ulaşımındaki hizmet saatlerinde düzenlemeye gidildiği duyuruldu. Peki Ankara'da metro ve otobüsler kaça kadar çalışıyor? İşte 2021 Ankara otobüs saatleri...

Ankara'da otobüslerde son sefer saatleri yapılan düzenleme ile ileri alındı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya ile EGO otobüslerinin yeni ulaşım saatleri duyuruldu. Peki Ankara'da metro ve otobüsler kaça kadar çalışıyor?

ANKARA'DA METRO VE OTOBÜSLER KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Ankara'da, 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren EGO otobüslerinin normal hatlarda son sefer saati değiştirildi.
24.00'ten 01.30'a, metro seferleri 01.00'e, otobüslerin metro ring hatları ise 01.40'a alındı. EGO Genel Müdürlüğünün yaptığı düzenleme ile beraber, 27 gece servisi güzergahından Ulus-Sıhhiye ve Kızılay duraklarından semtlere 01.30'da hareket edecek şekilde 54 servis hizmet verecek.
Ayrıca Metro ve ANKARAY işletmelerinin Kızılay'dan uç istasyonlara son hareket saati de 01.00'e uzatılırken, metro istasyonlarına entegre ring servisi hizmeti verilmekte olan 28 güzergahta ise saat 01.40'a dek 56 adet servis bulunacak.
Gece seferlerinin sona ermesinden sonra, araçlarda ve vagonlarda Covid-19 salgını sebebiyle hijyen çalışmaları da yapılacak.
Yapılan yeni düzenlemelere "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25278.pdf", "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25279.pdf" ve "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25281.pdf" adresleri üzerinden ulaşılabilecek.
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Ankara

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