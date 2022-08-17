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  4. Polis, yabancı kadınlardan fuhuş çetesi kurdu! Şok mesajlar: Pişman olmazsın, bekliyorum

Polis, yabancı kadınlardan fuhuş çetesi kurdu! Şok mesajlar: Pişman olmazsın, bekliyorum

17.08.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da meydana gelen olayda polis memuru G.K.'nin fuhuş ve insan ticareti yaptığı tespit edilirken Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Zorla çalıştırdığı kadınların pasaportlarını alan ve 'buralar benden sorulur' diyerek söz konusu 5 kadını tehdit eden polis memuru G.K. tutuklandı. G.K.'nin ifadesinde, maddi zorluklar çektiği ancak fuhuş ve insan ticareti yaptığı iddiasını reddettiği ortaya çıktı.

Ankara'da Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Hassas Bölgeleri Koruma Şubesinde çalışan polis memuru G.K.'nin zorla fuhuş ve insan ticareti yaptığı ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken G.K.'nin yabancı uyruklu sevgilisi M.S.'yi telefonlara bakmakla görevlendirdiği, 5 yabancı kadını da fuhuşa zorladığı tespit edildi.

Sabah'ın haberine göre Öveçler mahallesinde bulunan 2 farklı eve düzenlenen baskında G.K. ile birlikte M.E, H.M, A.Z, S.K ve M.S, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. A.Z, G.K, H.M ve M.E Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, il dışında bulunan S.K hakkında adli kontrol kararı verildi. Yabancı uyruklu M.S ise Başsavcılık tarafından salıverildi.

''BURALAR BENDEN SORULUR''

G.K. tarafından fuhuşa zorlanan kadınlar ifadelerinde G.K.'nin yabancı uyrukluların pasaportlarını aldığını, "Buralar benden sorulur. Burada çalışmazsanız ekmek yiyemezsiniz" dediğini söyledi. Polis memuru G.K. ise ifadesinde fuhuş ve insan ticareti olayını reddetti.
Maddi zorluklar çektiğini kaydetti. M.H. ve H.M.'nin fuhuş yaptırdıkları kadınların kaldığı 2 ayrı evden sorumlu oldukları, buranın ihtiyaçlarını karşılayarak parayı G.K. ve ortağına verdikleri tespit edildi.

'PİŞMAN OLMAZSIN'

'PİŞMAN OLMAZSIN'
Öte yandan WhatsApp mesajları da ortaya çıktı. Söz konusu mesajlarda 'gelince görürsün. Pişman olmazsın. Resim alabilir miyim? 12 saat olacak' şeklinde yazışmalar yapıldığı görülüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Ankara
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