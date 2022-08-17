Polis, yabancı kadınlardan fuhuş çetesi kurdu! Şok mesajlar: Pişman olmazsın, bekliyorum

Ankara'da Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Hassas Bölgeleri Koruma Şubesinde çalışan polis memuru G.K.'nin zorla fuhuş ve insan ticareti yaptığı ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken G.K.'nin yabancı uyruklu sevgilisi M.S.'yi telefonlara bakmakla görevlendirdiği, 5 yabancı kadını da fuhuşa zorladığı tespit edildi.

Sabah'ın haberine göre Öveçler mahallesinde bulunan 2 farklı eve düzenlenen baskında G.K. ile birlikte M.E, H.M, A.Z, S.K ve M.S, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. A.Z, G.K, H.M ve M.E Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, il dışında bulunan S.K hakkında adli kontrol kararı verildi. Yabancı uyruklu M.S ise Başsavcılık tarafından salıverildi.