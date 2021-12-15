Ankara'nın başkent olacağını yıllar önce bilmişti! İşte Osmanlı'nın Nostradamus'u Müştak Baba'nın hikayesi

Tarih boyunca birçok medeniyet, geleceği görmek konusunda ısrarcı olmuştur. Osmanlı döneminde 'Müneccimbaşı' sıfatıyla anılan birçok kahin bulunurdu. Bunların başında Müştak Baba ve Hüseyin Efendi gelirdi. Her ne kadar ayrı dönemlerde yaşamış olsalar da, iki kahinin ölüm sebepleri çok benzerdi...