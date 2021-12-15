Ankara'nın başkent olacağını yıllar önce bilmişti! İşte Osmanlı'nın Nostradamus'u Müştak Baba'nın hikayesi

Tarih boyunca birçok medeniyet, geleceği görmek konusunda ısrarcı olmuştur. Osmanlı döneminde 'Müneccimbaşı' sıfatıyla anılan birçok kahin bulunurdu. Bunların başında Müştak Baba ve Hüseyin Efendi gelirdi. Her ne kadar ayrı dönemlerde yaşamış olsalar da, iki kahinin ölüm sebepleri çok benzerdi...
OSMANLI'NIN MÜNECCİMLERİ
Müneccimbaşı Hüseyin Efendi, söylentilere göre Dördüncü Murad’ın ve Sultan İbrahim’in öleceğini önceden bildi.
İki padişahın ölümünü bilerek dikkat çeken Hüseyin Efendi'nin başı, başka bir ölüm tahmininde belaya girdi.
Dördüncü Mehmed’in öleceğini söyleyen Hüseyin Efendi, geçmişteki ölüm kehanetleri tuttuğu için zindana atıldı.
İstanbul dışına sürgün edilirken kaçan müneccim, bir arkadaşının İstinye'deki yalısında saklandı ve padişaha kendisini affetmesi için mektuplar gönderdi.
Hüseyin Efendi'nin düşmanları, mektupların geldiği adresi bularak ünlü müneccimi öldürmek için Dördüncü Mehmed'den izin aldı.
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