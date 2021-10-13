Ankara'nın başkent oluşuyla ilgili mesajlar! Başkent Ankara sözleri, şiirleri!

Bugün seneler önce stratejik konumu sebebiyle öne çıkan ve tek maddelik kanun ile başkent ilan edilmiş olan Ankara'nın başkent olmasının yıl dönümü. Bu özel günde Ankara'nın başkent oluşuyla ilgili mesajlar araştırılıyor.

ANKARA'NIN BAŞKENT OLUŞUYLA İLGİLİ MESAJLAR VE SÖZLER!

-Türkiye Cumhuriyeti’nin kalbi Ankara’nın başkentimiz oluşunun 97.yıl dönümü kutlu olsun. -Türkiye’nin başkenti Ankara 97. Yaşında! 13 Ekim Ankara’nın başkent oluşu kutlu olsun! -Geçmişten bu yana Ankara, hep merkezi konumda olmuştur. Batıdan doğuya ve doğudan batıya geçmek isteyen büyük komutanlar ve askerler için Ankara bir geçit konumu kazanmıştır. Güzel Ankara’mızın başkent oluşunun 97.yılı kutlu olsun. -Milli mücadelenin sevk ve idare merkezi, İstiklal Savaşı’nın karargahı olan Ankara’nın başkent oluşunun 97. yılı kutlu olsun. -Ankara’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti ilan edilişinin 97. yıl dönümü kutlu olsun.

“Türkiye Devleti’nin makarrı idaresi Ankara şehridir.” Ankara’nın başkent oluşunun 97.yılı kutlu olsun -Başkent olarak Cumhuriyetimizin gurur verici seviyelere ulaşmasında büyük payı bulunan Ankara şehrimizin Başkent oluşunun 97.yılı kutlu olsun. -Milli mücadelenin kalbi olan Ankara’mızın başkent oluşunun 97. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum

-Mustafa Kemal Atatürk’e, Milli Mücadele Kahramanlarına ve Cumhuriyeti kuran iradeye ev sahipliği yapmış, güzel şehrimiz Ankara’nın Başkent oluşunun 97. yılı kutlu olsun -Milli mücadeleye verdiği olağanüstü destek, devletin kuruluşunun temellerinin atıldığı, bir milletin yeniden doğuşuna şahitlik eden güzel Ankara’nın Başkent oluşunun 97. yıl dönümü kutlu olsun. -Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde tarihi bir misyon üstlenen, Cumhuriyete uzanan yolda ev sahipliği yapan Ankara’nın başkent oluşunun 97. yılı kutlu olsun