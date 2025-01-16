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  4. Anne doğurup poşete koymuş baba ise gömmüş... Aile sağlığı merkezinin bir telefonu her şeyi ele verdi!

Anne doğurup poşete koymuş baba ise gömmüş... Aile sağlığı merkezinin bir telefonu her şeyi ele verdi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
16.01.2025 10:51
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Pamukkale'de şok eden olay: Ölü doğan bebeğin cesedini gömdükleri iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı. Sevindik Mahallesi'nde, gebeliği izleyen aile sağlığı merkezi çalışanlarının ihbarı üzerine yapılan soruşturma, Z.Ü. ve Ö.T.'yi gözaltına aldı. Ö.T., bebeğin ölü doğduğunu ve cesedi Honaz Tüneli yakınlarındaki bir araziye gömdüğünü itiraf etti. Z.Ü. ise susma hakkını kullandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan olayda, Kasım ayında evde ölü doğan bebeği gömdükleri iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

AİLE SAĞLIK MERKEZİ ORTAYA ÇIKARDI

Edinilen bilgiye göre, Sevindik Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Z.Ü'nün gebeliğini takip eden aile sağlığı merkezi çalışanları, kontrol için telefonla aradıkları kadının merkeze gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi.

KASIM AYINDAN BERİ SAKLAMIŞLAR

KASIM AYINDAN BERİ SAKLAMIŞLAR

İhbar üzerine yapılan çalışmada annenin kasım ayında doğum yaptığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Z.Ü. (36) ile Ö.T'yi (37) gözaltına aldı.

POŞETE KOYUP GÖMMÜŞLER

POŞETE KOYUP GÖMMÜŞLER

Ö.T'nin ifadesinde, annenin bebeği bir arkadaşının evinde dünyaya getirdiğini, ölü doğan bebeği poşet içinde kendisine vererek "bebeğin babası sensin, kurtulman gerek" dediğini, bunun üzerine Honaz Tüneli yakınında cesedi araziye gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Z.Ü'nün ise susma hakkının kullandığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
bebek anne doğum
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