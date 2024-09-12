Anne Güran ağzından mı kaçırdı? Mide bulandıran 'köpek' iddiası: "Narin'in gördüğüne eminim"

"ABİSİYLE KÖPEĞİN GÖRMEK İSTEMEYECEĞİMİZ BİR GÖRÜNTÜSÜNE ŞAHİTLİK EDİYOR"

Narin'in köyde yaşanan uygunsuz bir sahneyi görmesi üzerine öldürüldüğü iddiaları günlerdir gündemde. Bu "sahne" hakkında iki isim benzer iddiaları dile getirdi. Önce emekli cinayet büro dedektifi Savaş Kurtbaba, Haber Global'de yaptığı açıklamada "Narin'in görmemesi gereken bir şeyi gördüğüne eminim. Burada açıklayamıyorum onu ama annenin verdiği ifadelerden az çok tahmin edebiliyorum" deyip o sahneye ilişkin iddiayı detaylandırdı.