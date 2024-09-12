Anne Güran ağzından mı kaçırdı? Mide bulandıran 'köpek' iddiası: "Narin'in gördüğüne eminim"

Narin'in öldürülmesi üzerine aile üyeleri sessizliğe gömüldü. Anne Yüksel Güran ilk günlerde televizyon kanallarına çıkıp kızının geri getirilmesi yönünde çağrı yapıyordu. Narin'i arama çalışmalarının 10. gününde, Narin'in kaybolduğu günle ilgili "Oğlum ve iki arkadaşı, Narin’in kaybolduğu saatlerde evin arka tarafında sigara içiyor ve bir köpeğe zarar veriyorlardı" demişti.
Ancak günler geçtikçe oklar Narin'in muhtar amcası Salim Güran'ı işaret etmeye başladı. Amca Güran'ın arabasından alınan DNA örnekleriyle Narin'in DNA'sı eşleşmişti.
İtirafçı Nevzat Bahtiyar da katilin amca Güran olduğunu öne sürmüştü. Bahtiyar, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti.
Narin'in köyde yaşanan uygunsuz bir sahneyi görmesi üzerine öldürüldüğü iddiaları günlerdir gündemde. Bu "sahne" hakkında iki isim benzer iddiaları dile getirdi. Önce emekli cinayet büro dedektifi Savaş Kurtbaba, Haber Global'de yaptığı açıklamada "Narin'in görmemesi gereken bir şeyi gördüğüne eminim. Burada açıklayamıyorum onu ama annenin verdiği ifadelerden az çok tahmin edebiliyorum" deyip o sahneye ilişkin iddiayı detaylandırdı.
Anne Güran'ın oğluyla ilgili ifadesini anımsatan Kurtbaba'nın açıklamalarına göre Narin'in, ağabeyini evin civarında bir köpeği taciz veya işkence ederken görmüş olması ihtimali bulunuyor.
Ağabeyin uyuşturucu kullandığının bilindiğini dile getiren Kurtbaba şöyle devam etti: