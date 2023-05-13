ANNELER GÜNÜ MESAJLARI! Anne, eş ve kayınvalideye en yeni, etkileyici, resimli 14 Mayıs Anneler Günü mesajları

Anneler Günü mesajları, anne, eş ve kayınvalidesine 14 Mayıs 2023 Pazar günü resimli, yeni ve etkileyici sözler göndermek isteyen vatandaşlar tarafından inceleniyor. Bu özel günde birçok kişi annesine hediye alarak ona sevgisini ifade edecek. anne, eş ve kayınvalideye en yeni, etkileyici, resimli 14 Mayıs Anneler Günü mesajları sosyal medya platformları ile anlık mesajlaşma uygulamalarında da paylaşılacak. İşte annesine sevgisini en etkileyici şekilde dile getirmek isteyen kişiler için resimli Anneler Günü mesajları...
Anneler Günü'n kurlu olsun. Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni çok seviyorum anneciğim.
Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyiki varsın. Seni çok seviyorum annem.
Dünyanın en güzel, en iyi annesi, anneler günün kutlu olsun.
Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.
Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!